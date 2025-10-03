Gemma Mengual, protagonista del próximo episodio de 'Madres: desde el corazón'

Disfruta de todas las entrevistas de 'Madres: desde el corazón', íntegras y a la carta, en Mediaset Infinity

Compartir







La doble medallista olímpica de plata en Pekín 2008 Gemma Mengual es la protagonista de la nueva entrega de ‘Madres: desde el corazón’, que estará disponible en Mediaset Infinity este lunes 6 de octubre y en la que la laureada nadadora compartirá sus experiencias sobre la maternidad y los sacrificios personales que tuvo que hacer durante su carrera deportiva.

Durante la entrevista con Cruz Sánchez de Lara, la exnadadora española de sincronizada, pionera para muchas deportistas de élite que querían ser madres sin renunciar a su carrera profesional, explica que tras quedarse embarazada no tenía pensado dejar la alta competición, pero las presiones y las dificultades que fueron surgiendo la obligaron a anunciar su retirada.

Gemma, entrenadora, empresaria y madre de dos hijos, Nil y Joe, reconoce que le faltó “un poco de valentía” y confiesa que durante años silenció sus sentimientos. Relata también la emoción que sintió al abrazar a su primogénito, Nil: “Tener al amor de mi vida en brazos me dio más emoción que cuando ganaba una medalla”. También afirma que la maternidad se convirtió en una etapa más ilusionante que sus grandes éxitos deportivos y se pronuncia sobre las denuncias interpuestas por algunas de sus compañeras contra la exseleccionadora nacional de natación sincronizada, Ana Tarrés.