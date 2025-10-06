Celia Molina 06 OCT 2025 - 13:22h.

La artista acudió al estreno del musical de 'Cenicienta' y allí habló del estado de salud de su compañero, enfermo de faringitis

También aseguró que 'Camela' volverá a actuar el próximo 10 de octubre, en el Recinto Hípico de Mairena del Aljarafe en Sevilla

Compartir







A mediados de agosto, Rubén Martín, cantante e hijo de Dioni, componente del grupo 'Camela', comunicó en un concierto que su padre llevaba "un tiempo malo" y que, por ello, había tenido que suspender "unos cuantos conciertos". Desde el escenario, quiso mandarle el cariño de todo el público, deseándole una pronta recuperación, pero sin dar más detalles de la enfermedad por la que estaba pasando Dioni.

Poco después, su compañera, Ángeles Muñoz, aclaró a la prensa que se trataba de una fuerte faringitis, por la que comenzaron a cancelar numerosos conciertos que tenían previstos para el final del verano. "Al principio, tuvo una faringitis pero luego se le complicó con la inflamación del músculo de la garganta de la parte izquierda, que tenía inflamado. También tenía ahí como una pequeña fisura y eso ha sido lo peor, lo que más ha tardado en curarse. Y claro, al cantar, el músculo se le inflamaba y le rozaba la cuerda vocal, pero ya está llegando al final", dijo la artista en la alfombra roja del musical de 'Cenicienta'.

"Ya está recuperadísimo"

Ángeles está tan convencida de la recuperación de Dioni, que también anunció que, muy pronto, volverán a subirse a los escenarios. Recientemente, el grupo tuvo que cancelar sus conciertos para el 3 y el 5 de octubre, programados en Vitoria en el Buesa Arena y en Gandía, respectivamente, por las malas condiciones de salud del cantante, que no conseguía curarse del todo de su afección. Sin embargo, ahora ha asegurado que Dioni está "recuperadísimo" y que "si Dios quiere" estarán cantando el próximo 10 de octubre en Sevilla. Concretamente, en el Recinto Hípico de Mairena del Aljarafe.

En cuanto los continuos rumores de la mala relación que pudieran tener como dueto, Ángeles ha repetido que se dicen "muchas cosas que no son". Ella ha admitido que, como cuñados que llevan "31 años cantando juntos", si alguna vez están enfadados, "pues lo están". Pero, en general, la cantante confirma que no tienen "ningún problema" y se ha mostrado muy satisfecha de la recuperación de su compañero. Igualmente, se ha mostrado "muy agradecida" (en nombre de los dos) por la fidelidad de su público, que estará deseando volverles a ver cantar en Sevilla.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En su cuenta de Instagram, el dueto ha anunciado también su próximo concierto del 29 de noviembre en el Montera Fórum Los Barrios, de Cádiz, para que comience la venta de entradas. Lo que no ha quedado claro es si la faringitis que ha sufrido el componente de 'Camela', ha sido viral o estreptocócica, siendo ésta un tipo de infección más compleja que se trata con antibióticos y que puede presentar complicaciones.