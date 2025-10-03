Celia Molina 03 OCT 2025 - 11:29h.

El cantante ha recibido esta honorífica distinción por su liderazgo en los negocios y su aportación creativa en el mundo de la música

Nicky Jam, una de las figuras más emblemáticas del reguetón, se ha vestido con el birrete y la toga de la Universidad de la Costa de Colombia para recibir el título de Doctor Honoris Causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural, por su "liderazgo en la creación de negocios diversos, generación de empleo y gran aporte a la industria creativa". Este título es la máxima distinción académica honorífica que otorga una universidad a una persona destacada por sus méritos y contribuciones en un campo específico, sin que deba pasar por un proceso de examen para obtenerlo.

"¡Bienvenido a la familia de la Universidad de la Costa, Nicky Jam! Con orgullo otorgamos el Doctorado Honoris Causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural a Nicky Jam, cantante y compositor que ha dejado huella en la música a nivel mundial", escribía en la universidad en su cuenta oficial de X, junto al vídeo del momento en el que el cantante recibía su título y daba un discurso en el que aseguraba que éste sí es el premio más importante de su vida:

"No hay nada más gratificante que este premio"

"Yo vengo de un barrio donde muchos no terminan la escuela, donde muchos de mis amigos no están vivos hoy en día, un barrio muy difícil en el que criarse. A pesar de haber ganado dos Premios Grammy y diferentes premios, para mí no hay nada más gratificante como este premio que se me está dando aquí esta tarde. Mucha gente piensa que la falta de dinero hace pobre a la gente del barrio, pero no tener educación es la verdadera pobreza. Por esto estoy cien por cien orgulloso de esto porque yo siempre he pensado que la educación lo es todo y éste es el premio que más mi papá quería ver en mis manos, así que muchísimas gracias", ha dicho, recibiendo el aplauso de todos los presentes.

Posteriormente, también publicó un post en su cuenta de Instagram, donde presumía de título: "Gracias de corazón a la Universidad de la Costa por concederme el Doctorado Honoris Causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural. Un honor que recibo con humildad y compromiso. Lo recibo con mucha gratitud y con más ganas que nunca de seguir creando y compartiendo", escribió. Su entrada ha generado miles de reacciones en las redes sociales, donde sus fans le felicitan por ser "doctor" y le muestran su más grande admiración. Mientras tanto, el cantante sigue triunfando con su tema junto a Belée, Hiekka, que no para de subir en las listas.