Celia Molina 03 OCT 2025 - 12:46h.

La cantante ha dado la bienvenida a su nuevo disco, 'The Life of a Showgirl', compuesto por 12 canciones "que se sienten bien"

Taylor Swift lanza su nuevo disco ‘The Life of a Showgirl’: los secretos de este álbum con el que la cantante apuesta por la 'vida cabaretera'

Compartir







Después de anunciar que sacaría su álbum número 12 en el podcast de su cuñado, Jason Kelce, Taylor Swift ha dado la bienvenida a 'The Life of a Showgirl', que ya está disponible. En este trabajo, que se queda algo corto comparado con el anterior, que contaba con 31 canciones en total, la estrella pretende volver al pop alegre de los años 90, dejando atrás los catárticos versos con los que se desahogó sobre el dolor que sus exnovios le dejaron en su corazón en 'The Tortured Poets Department'.

Llegado este 3 de octubre, fecha del gran lanzamiento, la propio Swift ha compartido estas palabras con sus seguidores: "Esta noche, todas estas vidas convergen aquí. Los mosaicos de risas y cócteles de lágrimas. Donde almas fraternales cantan cosas idénticas. Y es hermoso. Es arrebatador. Es aterrador. No puedo expresar lo orgullosa que estoy de compartir esto, un álbum que se siente tan bien. Un agradecimiento eterno a mis mentores y amigos Max y Shellback por ayudarme a pintar este autorretrato. Si pensaban que el gran espectáculo fue una locura, quizás deberían venir y echar un vistazo tras el telón...'The Life of a Showgirl' ya está disponible".

Imita la alta costura de las 'Ziegfeld Girls'

Además de escuchar las 12 canciones que componen su nuevo trabajo, los fans deben conocer de dónde viene la estética de "corista de Las Vegas" que la artista de Nashville eligió para ilustrar tanto la portada como el interior del disco. El deslumbrante vestido (de alta costura) fue originalmente diseñado por Bob Mackie para la "Jewel Finale" del espectáculo 'Jubilee' de Las Vegas. Producido por Don Arden, el espectáculo contó con más de 1000 trajes basados en el viejo show de Florenz Ziegfeld, considerado como el más longevo de la historia de la ciudad.

PUEDE INTERESARTE Taylor Swift consigue una orden de alejamiento contra su presunto acosador, que se encuentra en paradero desconocido

Las "Ziegfeld Girls" siempre serán recordadas por llevar este tipo de atuendo, lleno de pedrería brillante y con sus características plumas en la cabeza. El sujetador, la ropa interior y los brazaletes son de alambre francés y están revestidos con una tela rosada para crear una ilusión de color piel y de ahí el erotismo que estas bailarinas desprendían. Un look elegido por Swift para ilustrar el contexto de sus nuevas canciones, que escribió en el backstage de su gran gira 'The Eras Tour' y que también ha supuesto el renacimiento de Mackie, demostrando que los modistas de los espectáculos de Las Vegas pueden triunfar también fuera de sus shows.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El 12º disco de Taylor ha salido poco tiempo después de que ella misma anunciara su compromiso de boda con Travis Kelce a través de su cuenta de Instagram. Sin que nadie lo esperara, Tay Tay publicó una fotografía en la que su "profesor de gimnasia", como ella le llama, se arrodillaba para pedir su mano. Este 'engagement' causó tanto revuelo en Estados Unidos que hasta hubo canales que interrumpieron su programación habitual para dar la noticia. Hasta que ella el gran día, sus fans podrán disfrutar de las doce piezas con las que Swift regresa a su estilo amable.