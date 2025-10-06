La exnadadora olímpica se ha sincerado en 'Madres: desde el corazón', programa de Mediaset Infinity, sobre cómo la maternidad cambió su vida

Gemma Mengual, una de las grandes figuras de la natación sincronizada en España, se ha abierto en 'Madres: desde el corazón', programa de Mediaset Infinity presentado por Cruz Sánchez de Lara, sobre una de las etapas más decisivas y difíciles de su carrera: la maternidad tras el nacimiento de su primer hijo, Nil, y el regreso frustrado a la élite.

“Después de los Juegos Olímpicos de Pekín ya me planteaba hacer una parada, un parón. Pero al final aguanté un año más hasta 2009, que hubo un Campeonato del Mundo en Roma", recuerda. Aquel campeonato fue histórico: siete medallas en siete pruebas. "Fue una competición mágica. Y entonces ya me planteé parar. No me di ni cuenta y me quedé embarazada. No me esperaba que fuera tan rápido", asevera.

La maternidad y la reacción de su entrenadora, Anna Tarrés

El embarazo llegó en plena temporada. De hecho, Mengual compitió en el Campeonato de España sin saber aún que estaba esperando un hijo: "Antes de salir a competir me daba llorera. Pensaba que era porque podía ser mi último campeonato, pero ahora creo que emocional y hormonalmente ya estaba ocurriendo algo".

No tardó en comunicarle la gran noticia a su entrenadora, Anna Tarrés. "Me costó decírselo. Pero un día me acerqué al bordillo y le dije: 'Anna, tengo que hablar contigo'. Se me quedó mirando y me dio: '¿Qué? Estás embarazada, ¿no?'. Y yo: 'Sí'. Y me dijo: 'Me lo he imaginado'. Se lo tomó un poco... Le sorprendió, pero ya lo habíamos hablado. Fue como: 'Pues nada, ahora me quedo aquí. Ahora no vas a competir, ¿no? Vale'".

La llegada de Nil se vivió como una celebración dentro del equipo. "Somos compañeras, hermanas, amigas, pasamos muchas horas juntas. Era como el bebé de todas. De hecho, una de mis compañeras, Alba Cabello, es la madrina de mi hijo", ha aseverado Mengual con emoción.

Ser madre fue uno de los momentos más felices de su vida. "Me dio una emoción más grande que ganar una medalla. Me sentía tan orgullosa".

Los problemas para regresar a la natación

Sin embargo, la vuelta al agua no fue lo que esperaba. Ocho meses después, con ilusión renovada, quiso regresar, pero se encontró con una serie de problemas. "Tuve la sensación de que no era muy bienvenida. Era bastante obvio. No me lo pusieron nada fácil volver. No querían hacer excepciones conmigo ni nada. Tenían miedo de que dentro del equipo hubiera una madre que un día no viniera porque el niño se pusiera enfermo. Era como si me pusieran palos en las ruedas", lamenta.

Mengual reconoce que la falta de flexibilidad y comprensión por parte del equipo por aquel momento -hace ya 15 años- precipitó su retirada. "Iba a entrenar y me ignoraban. Decían: 'Entre el niño, entre que ahora tienes un restaurante…'. Todo eran pegas. Yo pensaba: 'Llevo toda mi vida haciendo esto, tengo la base técnica y la madurez, no necesito entrenar diez horas al día'. Llegaba a casa frustrada, lloraba, y no quería transmitir eso a mi hijo".

Finalmente, decidió dejar la competición en 2012. "Y al final dije, ¿sabes qué? A mí me ha costado mucho llegar a donde he llegado. Soy muy feliz ahora con mi hijo, y no voy a permitir que me amarguen la vida".

Tal y como señala, su decisión de dejar la natación fue porque "no supieron gestionar la situación. Lo han reconocido después". Así, el 15 de febrero dijo adiós a "mi vida, mi pasión". "Fue un día fuerte, porque me tuve que callar muchas cosas. Quería que fuera una despedida tranquila, con todo mi equipo, con mi hijo allí. Pero mucha gente sabía por qué me retiraba", sentencia.