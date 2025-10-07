Rocío Martín 07 OCT 2025 - 11:06h.

Zelda Williams ha utilizado sus redes sociales para lanzar una petición a los seguidores de su padre

"No crean que quiero verlos o que los voy a entender, porque no lo haré", ha lamentado la hija del actor

Hace once años, el 11 de agosto de 2014, el mundo perdió a Robin Williams, uno de los actores y comediantes más queridos de Hollywood. A pesar de su partida, su legado sigue vivo a través de sus películas y su indomable espíritu, que continúa inspirando y conmoviendo a generaciones de espectadores.

Más de una década después de su fallecimiento, su hija, Zelda Williams, ha lanzado una petición desesperada a los seguidores de su padre para que paren de enviarle vídeos del actor hechos con inteligencia artificial (IA), según recoge Variety.

La petición desesperada de la hija de Robin Williams

"Por favor, solo dejen de enviarme videos de IA de papá. No crean que quiero verlos o que los voy a entender, porque no lo haré", comienza explicando. "Si están intentando molestarme, he visto cosas peores. Pero si tienen algo de decencia, dejen de hacerle esto a él y a mí, dejen de hacerlo a cualquiera. Es una tontería, es una pérdida de tiempo y energía, y créeme, no es lo que él querría", continúa tajante.

"Es enloquecedor ver cómo los legados de personas reales se condensan en "esto se parece y suena vagamente como ellos, así que es suficiente", solo para que otras personas puedan producir una horrible porquería de TikTok manejándolos como marionetas", lamenta.

"No estás haciendo arte, estás haciendo perritos calientes asquerosos y ultraprocesados con la vida de seres humanos, con la historia del arte y la música, y luego se los metes a alguien con la esperanza de que te den el visto bueno y les guste. ¡Qué asco!", continúa.

"Y por amor a TODO, dejen de llamarlo "el futuro". La IA solo recicla y regurgita el pasado para ser reutilizado", zanja.