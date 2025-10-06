Alberto Rosa 06 OCT 2025 - 21:24h.

El comunicador ha señalado que siempre ha apoyado la exalcaldesa de Barcelona y que después de que esta se planteara no presentarse más, ha pensado en hacerlo él

Ada Colau, desde la Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza: "Las próximas horas serán realmente críticas"

El escritor y periodista Roberto Enríquez, más conocido como Bob Pop, ha manifestado este lunes su intención de presentarse a la alcaldía de Barcelona con BComú para “hacer que la gente viva mejor”.

El comunicador ha señalado que siempre ha apoyado la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y que después de que esta se planteara no presentarse más, ha pensado en hacerlo él: "Yo me someto a todos los procesos de los Comuns, pero por qué no intentar ser alcalde en una ciudad donde se pueden hacer y cambiar cosas".

Bob Pop es conocido por sus posiciones claras ante temas de actualidad. Polémico para algunos, valiente para otros, el discurso de Enríquez está protagonizado por la ironía, lucidez y un poco de provocación.

Su crítica a las redes sociales

Una de sus frases más destacadas fue sobre las redes sociales. En plena era digital, se atrevió a afirmar que deberíamos “borrarnos de todas las redes sociales”. Según él, estas plataformas dejaron de ser foros de conversación para convertirse en “centros comerciales”.

También fue sonada su crítica al escritor Arturo Pérez-Reverte. En un programa de la Cadena SER, el comunicador aseguró que “me muero de ganas de increpar a la gente que va leyendo libros malos en el metro, pero a gritos, ¿eh?”.

“Si yo veo a alguien leyendo un libro de Marian Rojas, le digo: ‘Por favor, suelta eso, lánzalo en la siguiente estación o tíralo al andeín’. O de Rafael Santandreu, huye”, aseguró, nombrando al final al escritor Arturo Pérez-Reverte.

"Detesto la frase 'política sensata'"

El humorista también desató una gran polémica al insultar a la diputada de Vox, Júlia Calvet en un debate televisivo sobre los menores no acompañados. “Tú te rebozas como un cerdo de una piara, joven molina elegante de Vox”, aseguró.

En otra ocasión, el escritor manifestó su rechazo a la expresión “política sensata”. "Si alguien era sensato era Franco. El franquismo era criminal y sensato". "La política no tiene que ser sensata, tiene que ser ambiciosa, porque sirve para protegernos y para hacer nuestra vida mejor, y con sensatez poca cosa se va a conseguir".

Roberto Enríquez Higueras (Madrid, 1971), conocido como Bob Pop, es escritor, guionista, columnista y colaborador de diversos espacios de televisión y radio. En 2021 escribió y protagonizó la serie 'Maricón perdido', inspirada en su propia vida.

El programa de Bob Pop

Al anunciar su intención de optar a la alcaldía ha dicho que su programa electoral "se resumiría en conseguir tener una ciudad donde todo aquello que fuera necesario no fuera un negocio". Y ha añadido que otra de sus prioridades sería dejar claro "desde el principio" qué es lo que se puede hacer y qué no desde la alcaldía de Barcelona.

A pesar de que es madrileño de nacimiento, Bob Pop ha defendido que Barcelona, donde vive desde hace años, es la ciudad en la que le gustaría dar el paso. "Es una ciudad en la que se pueden hacer cosas y cambiar las cosas. No tengo nada que perder, no vivo de la política, pero quiero hacer política y hacer política desde Barcelona podría estar muy bien. Podríamos cambiar cosas y, sobre todo, que la gente viva mejor", ha defendido.

Fuentes del espacio político han valorado a EFE el paso al frente de Bob Pop, quien se mediría en su caso con el otro postulante hasta la fecha, el diputado en el Congreso Gerardo Pisarello, si bien no será hasta el mes de noviembre cuando comience el proceso interno de primarias para elegir candidatos.

"BComu está en un momento en que quiere refrescar la apuesta que tiene por la ciudadanía y su proyecto por Barcelona. Que personas de la importancia de Bob Pop quieran ofrecerse es un síntoma de que el espacio es fuerte, atractivo, transversal y un referente progresista con opciones de recuperar la alcaldía", han explicado.

El grupo municipal de los Comuns prevé que será el próximo mes de febrero de 2026 cuando concluirá el proceso de primarias "con un tándem de candidatos" que encabezarán la lista a las municipales de 2027.