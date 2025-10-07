Celia Molina 07 OCT 2025 - 10:21h.

La expareja ha posado en la alfombra roja de la película 'El beso de la mujer araña', que protagoniza la propia Jennifer López

Las confesiones de Jennifer Lopez sobre Ben Affleck: "Divorciarme fue lo mejor que me ha pasado en la vida"

En enero de este mismo año se hizo oficial el divorcio entre Jennifer López y Ben Affleck, una pareja con una historia de amor digna de una de sus películas. Ambos se conocieron en el año 2001, durante el rodaje de la película Gigli, y se comprometieron apenas una año después. Sin embargo, este primer intento de matrimonio falló y la pareja rompió en el 2004. El destino quiso que, casi 20 años más tarde, los 'Bennifer' volvieran a encontrarse y se casaran por fin en 2022, protagonizando uno de los romances más carpeteros de Hollywood.

Por desgracia, su cuento de hadas no duró y en agosto de 2024, apenas dos años después de darse el 'Sí, quiero', la cantante presentó la demanda de divorcio que rompería definitivamente su relación con Ben. Su mala situación personal le llevó a suspender una gira, de lo que se deduce lo duro que fue para ella tomar esa decisión.

Por eso ha sorprendido tanto que JLO y su exmarido aparecieran juntos en la presentación de la última película de la artista estadounidense, 'El beso de la mujer araña'.

"Jennifer está fabulosa en esta película"

En la premiere, a la que ella acudió con un vestido floreado bordeado por una estructura que simulaba el cuerpo de una araña, Jennifer y Ben Affleck posaron juntos frente a la prensa, intercambiando miradas cómplices, sonrisas y una química que se palpaba en el aire. Incluso, el actor llegó a coger a su exmujer de la cintura, tal y como hacía en los eventos públicos cuando eran pareja. De ahí, que los periodistas les preguntaran a ambos por qué habían decidido hermanarse en la presentación de esta película, que él produce y ella protagoniza.

"Yo no podría imaginarme no estar aquí, ésta es una película increíble. Es el tipo de papel que Jennifer ha tenido ganas de interpretar durante toda su carrera y está fabulosa en el film. Estoy emocionado de que la gente tenga la oportunidad de ver 'El beso de la mujer araña' porque todos los actores están genial", decía Affleck en las entrevistas posteriores.

Jennifer también se mostró "honrada" de haber sido elegida para interpretar este papel e, incluso, en una de las entrevistas de la promoción de la cinta, aseguró que ésta no habría "sido posible" sin la participación de su ex.

Tanto elogio hace pensar que, a pesar de haber terminado su relación romántica, esta pareja ha conseguido mantener la amistad y el cariño que les unía. Jennifer, que ha triunfado durante su última gira, 'Up All Night Live', declaró hace unos días que el divorcio es "una de las "mejores cosas que le han pasado a la vida" porque le ha ayudado a "encontrarse a sí misma".

Por su parte, Ben Affleck ha mantenido un perfil más bajo durante todos estos meses en los que, también, ha sufrido algún otro bache personal, como la pérdida de su casa tras los incendios de California. El actor de 'Armageddon' se ha centrado mucho en su empresa de producción cinematográfica, en la que se incluye 'El beso de la mujer araña', que ahora publicita.