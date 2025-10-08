En solo cinco años, Bruno se ha enfrentado a la muerte de su madre, Doña Pilar, y de dos de sus hermanos, así como a su ruptura sentimental

Muere Juan Gómez-Acebo, primo del Rey Felipe VI, a los 54 años de edad

El primo del rey Felipe VI, Bruno Gómez-Acebo de Borbón, atraviesa desde hace un año uno de los momentos más complejos de su vida. Tras más de dos décadas de matrimonio con Bárbara Cano de la Plaza, la pareja ha decidido separarse.

La noticia, adelantada por la revista '¡HOLA!', ha sorprendido al entorno más cercano de la familia, aunque la ruptura se habría producido el año pasado, manteniéndose en la más estricta discreción hasta ahora.

Según la citada publicación, Bruno y Bárbara pusieron fin a su convivencia de manera amistosa, guiados por el deseo de proteger a sus tres hijos -Alejandro, Guillermo y Álvaro- y preservar la armonía familiar.

Asimismo, ambos han dejado claro que no habrá divorcio legal, ya que continúan manteniendo un vínculo cordial y de profundo respeto. "El inicio fue doloroso y difícil, pero con el tiempo las cosas se colocan en su sitio y se aprende a mirar con perspectiva", ha aseverado la propia Bárbara a la cabecera rosa, que actualmente reside en Madrid con los niños.

Bruno, por su parte, vive en Miami, donde trabaja como vicepresidente de la consultora financiera Boreal Capital. Pese a la distancia, viaja con frecuencia a España para pasar tiempo con sus hijos y mantenerse cerca de su entorno familiar. La relación entre ambos, cuentan quienes los conocen, se basa ahora en la confianza, el cariño y el compromiso compartido con la educación y el bienestar de sus tres hijos.

Su relación, vidas actuales y dolorosas pérdidas

El matrimonio se casó en octubre de 2002, en el Monasterio de la Encarnación de Madrid, tras un noviazgo de varios años. Su enlace fue uno de los acontecimientos sociales más destacados de aquel año, al unir a Bruno, hijo de la infanta Pilar de Borbón -hermana del rey Juan Carlos I-, con Bárbara Cano, una joven con formación en dirección de empresas.

Juntos han formado una familia discreta, alejada del foco mediático, centrada en su vida profesional y en la crianza de sus hijos.

Bárbara ha desarrollado en los últimos años una intensa labor social como presidenta de la Fundación Atiende, dedicada a la inclusión de niños y jóvenes con trastornos del espectro autista. Además, ha iniciado una nueva etapa profesional como paisajista, con su propio estudio de diseño de jardines en Madrid.

Bruno, siempre reservado y alejado de los actos públicos de la Casa Real, ha vivido un año especialmente duro para él y para su familia. En marzo de 2024 falleció su hermano Fernando Gómez-Acebo, a los 49 años, tras una larga enfermedad respiratoria.

Apenas cinco meses después, en agosto, murió otro de sus hermanos, Juan Gómez-Acebo, de 54 años, víctima de un cáncer. Dos pérdidas devastadoras que llegaron poco después de la muerte de su madre, la infanta Pilar, en enero de 2020. Toda la familia real española estuvo presente en su funeral celebrado en El Escorial para despedir a la hermana del emérito.

En solo cinco años, Bruno ha despedido a tres de las personas más importantes de su vida. En una de sus escasas apariciones públicas, durante el pasado verano, reconocía ante los medios: "Estamos lamiéndonos las heridas y asimilando los vacíos. Ha sido un año durillo, hace falta tranquilidad". Y, ahora, también hace frente a su separación.