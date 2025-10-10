Celia Molina 10 OCT 2025 - 10:25h.

El cantante conoció en Zaragoza a una mujer de 99 años que se grabó en Instagram diciendo que ella era su "fan número uno"

La caída de Manuel Carrasco en pleno concierto en Isla Cristina (Huelva)

Compartir







El pasado domingo, Manuel Carrasco dio un multitudinario concierto en el marco de la celebración de Los Pilares, la fiesta de 10 días que se celebra en Zaragoza en torno al próximo 12 de octubre, día de la Virgen del Pilar. Más de doce mil personas acudieron al Espacio Zity, donde el cantante emocionó al público cantando una bulería dedicada a su santa patrona. Sin embargo, el momento más emotivo de la noche tuvo lugar fuera del escenario. En el backstage, Carrasco aprovechó para conocer a una fan muy especial que le había mandado el siguiente mensaje a través de las redes sociales:

"Hola Manuel Carrasco, me llamo Conchita. Soy tu fan número, tengo 99 años, casi 100. Me gustan todas tus canciones", le dijo en una tierna grabación que llegó hasta el equipo del cantante. Instagram hizo su magia y, sabiendo que Conchita iba acudir al concierto de Zaragoza - a pesar de las limitaciones de su avanzada edad - Carrasco le dio una sorpresa y fue a conocerla en persona. "Te he visto por ahí diciendo esas cosas de mí y pensé que me habías ganado el corazón", le ha dicho el cantante a Conchita quien, sentada en una silla de ruedas, no se podía creer lo que estaba sucediendo.

PUEDE INTERESARTE Manuel Carrasco sorprende en Sevilla dando un concierto improvisado en pleno centro de la ciudad

"Mis amigas van a flipar cuando vean esto"

"Tengo casi cien años", le decía su "fan número uno", mientras miraba a los ojos y abrazaba a su ídolo. "Pues yo te veo muy bien", le decía él. "Te quiero mucho, de verdad", repetía Conchita, completamente emocionada. "Me alegro mucho de que hayas podido venir al concierto. Esto es lo más bonito que me ha pasado, que tú hayas venido hasta aquí y me hayas dicho todas estas cosas", le dijo Carrasco. Y ella le contesto con un gran "Y a mí".

Después, el de Isla Cristina se quitó uno de sus anillos, perteneciente a la gira 'Corazón y flecha" y se lo regaló a la casi centenaria. "Tú sabes la alegría que es, a esta edad conocerte, la alegría más grande del mundo", le contestó ella, agradecida. "Pues yo me llevo tu mirada y tus palabras", concluyó el cantante, para terminar tan bonito encuentro. Cuando se iba, Conchita le aseguró al cantante que iba a ser la envidia de la residencia en la que vive, algo que le hizo mucha gracia al artista.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Posteriormente, el propio Carrasco ha publicado el vídeo en su cuenta de Instagram, ya que Conchita le dijo que sus amigas iban "a flipar" cuando lo vieran. "¿Esto no es bonito? Por fin nos pudimos conocer Conchita y yo después de que me mandara este mensaje. Ella está a punto de cumplir 100 años y vino al concierto de Zaragoza. Cuánta ternura y cariño en sus palabras... Aquí tienes el vídeo para que vaciles con tus amigas como me dijiste", ha escrito el cantante junto al vídeo. La publicación ha generado miles de reacciones, en las que los usuarios aseguran que "han llorado" siendo testigos del momento.