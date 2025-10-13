Redacción Uppers 13 OCT 2025 - 10:42h.

Su hija Molly Moorish, de 27 años y a la que conoció hace apenas siete, ha dado a luz a un niño llamado Rudy

Quién le iba a decir al Liam Gallagher veinteañero que en el primer disco de Oasis cantaba aquello de "Is it my imagination / Or have I finally found something worth living for?" que algún día se esos versos no se los dedicaría a los placeres del tabaco y al alcohol sino a la alegría de ser abuelo por primera vez a los 53 años. Su hija Molly Moorish, de 27 años y a la que conoció hace apenas siete, ha dado a luz a un niño llamado Rudy. La modelo, fruto de la relación del vocalista británico con la cantante Lisa Moorish a finales de los noventa cuando apenas llevaba dos meses casado con Patsy Kensit, ha compartido la buena nueva en su cuenta de Instagram.

Un nacimiento en la intimidad

Molly ha publicado una serie de fotografía en las que muestra al recién nacido y a su pareja, el futbolista Nathaniel 'Nat' Phillips, sosteniendo al pequeño. En las imágenes aparece el bebé con un diminuto jersey rojo con la letra 'R' bordada en la espalda, acompañado de la frase 'Un mensaje para ti, Rudy'. El post rápidamente acumuló miles de reacciones. Aunque el anuncio se ha hecho público este fin de semana, todo indica que la modelo dio a luz en septiembre, manteniendo el nacimiento en la intimidad durante las primeras semanas.

Casi dos décadas distanciados

La llegada de Rudi representa un momento especialmente significativo para Liam Gallagher y su hija, que estuvieron distanciados durante casi dos décadas. En 2017, el cantante de 'Wonderwall' admitía en una entrevista con GQ que nunca había tenido tiempo de conocer a su hija con Moorish: "Si la conociera, sería genial. Es bienvenida en mi mundo, ¿sabes a qué me refiero? Sin duda. Estoy abierto a todo. Pero por ahora no es algo que esté pasando". Todo cambiaría al año siguiente, cuando ella tenía 19 años. Ambos posaron juntos para una foto detrás del escenario en un concierto de los Rolling Stones en Londres y ahí empezaron a reconstruir su relación y cerraron viejas heridas.

El músico británico ha mantenido en los últimos años una relación cada vez más cercana con Molly, quien ha explicado en varias ocasiones que decidió afrontar el proceso de acercamiento a su padre biológico sin resentimientos y con gratitud por la educación que recibió, lo que facilitó construir una relación genuina.

Liam, que sigue embarcado en la gira mundial de regreso de Oasis junto a su hermano Noel, aún no se ha pronunciado sobre su debut como abuelo. Molly es la hija mayor del cantante, que también es padre de Lennon Francis, de 25 años, fruto de su matrimonio con Patsy Kensit, y de Gene, de 24, nacido de su relación con Nicole Appleton.