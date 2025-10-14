Rocío Martín 14 OCT 2025 - 10:31h.

Alec Baldwin ha compartido un vídeo en sus redes sociales explicando el accidente de coche sufrido

El actor chocó su coche contra un árbol tras intentar esquivar un camión de basura que se le cruzó en la carretera

El actor Alec Baldwin ha sufrido un accidente de tráfico cuando viajaba junto a su hermano en Hamptons, en Long Island, Nueva York. Alec, de 67 años, se encontraba en el lugar para asistir al Festival Internacional de Cine de Hamptons, y sufrió un accidente tras chocar contra un árbol.

El actor ha compartido un vídeo en sus redes sociales bajo el título "Gracias por tu preocupación..." en el que ha narrado lo ocurrido y ha agradecido el apoyo recibido.

"Destrocé el coche de mi esposa"

"Solo quiero publicar un mensaje rápido", comienza. "Recibí muchas preguntas sobre lo de mi coche esta mañana. Tuve un accidente de coche esta mañana. Estoy bien. Mi hermano Steven estaba de visita conmigo en Long Island, y pasamos el fin de semana allí por el festival de cine", explica.

"Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a todo el personal del festival de cine, a todos", añadía. "Pero esta mañana tuve este accidente de coche. Un tipo se me cruzó con un camión, un gran camión de basura. Quiero decir, un camión de basura del tamaño de una ballena. Nunca había visto un camión de basura así. Debía de ser algo comercial, como para retirar material de una construcción o algo así. Es el camión de basura más grande que he visto en ningún sitio… En fin, no entraré ahora en los detalles ni os aburriré, pero para evitar chocarme con él, choqué contra un árbol. Choqué contra un árbol grande y gordo y destrocé mi coche, el coche de mi esposa. Me siento mal por eso. Pero todo está bien, yo estoy bien, y mi hermano está bien".

El actor ha aprovechado el vídeo para agradecer a los servicios de Emergencias: "Gracias al Departamento de Policía de East Hampton, al departamento de policía del pueblo, por venir a ayudarme. El oficial Gerken fue Un tipo encantador, y había otro caballero allí, que no supe su nombre, pero el oficial Gerken del Departamento de Policía de East Hampton fue encantador".

Su mujer, Hilaria, también ha compartido un vídeo en sus redes sociales para contestar a todos los que le preguntaban por el accidente del actor: "Estoy recibiendo muchos mensajes sobre el accidente que tuvo Alec hoy. Solo quiero que sepan que él está bien, Steven está bien, todos están bien. Nadie resultó herido, y eso es lo más importante", compartía.

"Os quiero, gracias gracias y gracias por la preocupación", concluía.