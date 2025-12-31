Agencia EFE 31 DIC 2025 - 17:53h.

El PSOE ha negado haber establecido relación laboral con Leire Díez, pero sí ha reconocido que le abonó 15.612,04 euros en el año 2017 .

La UCO investiga si la trama de Leire Díez cobró mordidas por mediar en cinco contratos con empresas relacionadas con la SEPI

El PSOE ha negado haber establecido relación laboral con Leire Díez, pero sí ha reconocido que le abonó 15.612,04 euros en el año 2017 por sus servicios como periodista para el partido en Cantabria, en un escrito remitido al juzgado de instrucción de Madrid que investiga a la exmilitante socialista.

En el texto, adelantado por ABC y al que ha tenido acceso EFE, el abogado del PSOE informa al juzgado de que Díez "no ha tenido relación laboral ni consta que haya ocupado cargos orgánicos dentro del partido, si bien ha sido concejal en el ayuntamiento de Vega del Pas (Cantabria) entre 2011 y 2015".

Asimismo, precisa que en 2017 "prestó servicios en régimen mercantil al Partido Socialista de Cantabria como periodista, facturando, por ello, la cantidad total de 15.612,04 € brutos en ese ejercicio".

El juez requería al PSOE información sobre si Díez fue afiliada, las fechas de alta y cese, y si durante el tiempo que estuvo afiliada desempeñó alguna actividad en el seno del partido y recibió algún tipo de remuneración por ello.

Leire Díez está investigada por cohecho y tráfico de influencias

El abogado responde que se dio de alta como afiliada el 18 de abril de 2006, primero en la agrupación de Portugalete (Vizcaya) y más adelante en la de Vega de Pas (Cantabria), y que causó baja el 4 de junio de 2025.

Leire Díez está investigada por cohecho y tráfico de influencias al llevar a cabo un plan delictivo para desacreditar a la UCO y a la Fiscalía para influir en procesos judiciales e investigaciones de casos de corrupción.

En el escrito remitido al juzgado, el PSOE también detalla cuándo se afiliaron al partido Antonio Hernando y Santos Cerdán así como los cargos y funciones que han desempeñado tal y como le había solicitado el juez.