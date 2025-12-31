Detenido un hombre de 37 años por la muerte violenta de su madre en El Vendrell

La policía catalana investiga el suceso como un caso de violencia doméstica.

Atacan a un hombre en la puerta de su casa en Cartagena: lo acuchillaron y dejaron ensangrentado

Compartir







Los Mossos han detenido este miércoles a un hombre de 37 años por la muerte de su madre, de edad avanzada, en la vivienda de la víctima en El Vendrell (Tarragona), han informado a EFE fuentes de la policía catalana.

Los Mossos han sido alertados a las 13:40 de la localización del cuerpo de la mujer en la vivienda, en la calle Maresme de la citada localidad.

El hijo, detenido como presunto autor de la muerte

A la casa, según un comunicado de la policía, se han desplazado dotaciones de los Mossos y sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que han confirmado la muerte violenta de la mujer.

En la vivienda estaba el hijo de la víctima, un hombre de 37 años, que ha sido detenido como presunto autor de la muerte.

Los Mossos, precisa el comunicado, tratan este suceso como un caso de violencia doméstica, sobre el que el juzgado ha decretado el secreto de las actuaciones.