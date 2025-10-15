Natalia Sette 15 OCT 2025 - 14:34h.

La influencer Lolalolita podría haber estado jugando a dos bandas entre Ibelky y Alonso López

La foto nunca vista de Lola Lolita y Alonso López González

Lolalolita por fin ha confirmado su romance con Alonso López a través de sus redes sociales. Tras su ruptura con Ibelky en diciembre, la influencer ha intentado exponer lo menos posible su vida personal y sentimental. Sin embargo, desde hace meses se la relaciona con el piloto de moto y no ha sido hasta hace unos días que lo han confirmado. Ahora, Jhon Kha, colaborador de ‘En todas las salsas’ trae información que apuntaría a que en el inicio de su relación hubo un doble juego de la influencer con Ibelky.

Los primeros meses de la ruptura entre Lola e Ibelky, no quedaba muy claro si había sido algo definitivo o pasajero. De hecho, en el propio videopodcast se habló de una posible reconciliación . Según la información que trae Jhon, esto sería cierto. “Estuvo jugando a las idas y venidas con Isaac”, asegura el colaborador. Por tanto, el inicio de la relación entre la tiktoker y el piloto tuvo muchos baches. “No tenía ni idea de lo que estaba pasando”, admite Jhon sobre Alonso.

Haciendo caso a esto, Alonso podría haberlo pasado verdaderamente mal al principio, pues Lolalita no se atrevía a dar el paso definitivo con él. Es por este motivo por el que habrían tardado tanto tiempo en hacerlo por fin público. “Alonso ha soltado lágrimas por el camino”, reconoce el periodista. Ahora las aguas están bastantes más calmadas y parece que Isaac ha quedado atrás en la vida de Lolalolita.

Programa completo: Isaac reacciona a la confirmación pública de Lolalita y Alonso

Poco después de que Lolalita subiera una foto con su nuevo amor, Ibelky subía un ‘storie’ a instagram con unos emoticonos de risa. Muchos de sus seguidores dieron por hecho que era por la imagen que había publicado su exnovia. “Dudo que vaya ahora a reaccionar”, admite Alba Rodríguez. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, también de alicante, asegura que la relación entre Lola y Alonso se sabía desde hace meses y por ello duda mucho que Isaac reaccione ahora, pues debía saber de este romance desde sus inicios.

Una vez más Lolalita vuelve a estar en el foco mediático. La influencer ha hecho pública por fin su relación con Alonso López aunque los inicios de la misma fueran algo dudosos. En este programa de ‘En todas las salsas’ se comentan este y muchos otros salseos del mundo influencer. La relación especial de María Aguilar con Kylian Mbappé, el precio del anillo de pedida de Anna Padilla, y la relación de Alba Rodríguez con el resto de sus compañeras de ‘La isla de las tentaciones’ ¡No te pierdas nada dándole al play!