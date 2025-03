Además, tras destapar esta imagen, la colaboradora del videopodcast confiesa que la relación entre ambos viene de lejos. "No viene de hace dos días, hace muchos días que se conocen", confiesa Júlia Elías. Una información que secunda la nueva presentadora de 'En todas las salsas'. "Supuestamente se conocieron en uno de sus 'breaks' con Ibelky", señala Vai (Between My Clothes).