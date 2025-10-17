Redacción Uppers 17 OCT 2025 - 16:36h.

"Cuando mis hijos eran pequeños y les pusimos 'Cuenta conmigo' , Hazel me dijo: 'Te voy a dar mi teléfono", ha contado la actriz de 57 años

Julia Roberts explica por qué sigue escuchando a The Smiths a pesar de Morrissey: “Necesitamos matices”

Julia Roberts es una de las actrices más famosas y queridas del mundo, pero en lo que respecta a su vida privada siempre ha sido muy reservada. La protagonista de 'Pretty woman', de 57 años, está casada desde 2002 con Daniel Moder, con quien tiene es madre de dos gemelos Phinnaeus y Hazel, y el menor, Henry. Siempre ha mantenido apartados de los focos de Hollywood a los tres, por eso ha sorprendido que durante la promoción de 'Caza de brujas', haya hablado de la hija mayor.

Lo ha hecho en una entrevista a 'The New York Times' para sincerarse sobre Hazel, de 21 años y que actualmente se encuentra en la universidad, y la película que le cambió de vida cuando era más pequeña. Se trata de un auténtico clásico de los años 80, 'Cuenta conmigo', dirigida por Rob Reiner sobre un relato de Stephen King y protagonizada por un jovencísimo River Phoenix.

La película cuenta las peripecias de un grupo de amigos que en 1959 van en busca de un cadáver. En su trayecto comparten aventuras, risas, confidencias y miedos, justo en ese momento de la infancia anterior a que los problemas reales empiecen a aparecer.

Confidencias al calor del fuego

"Esta ma�ñana, por alguna razón, estaba pensando en cuando mis hijos eran pequeños y les pusimos 'Cuenta conmigo' , y nuestra hija me dijo: 'Te voy a dar mi teléfono'. Yo le dije: 'Bueno. ¿Qué quieres que haga con él?, y ella me contestó 'Quédatelo", recordó Roberts.

"Al ver esta película, he pensado que si esos chicos tuvieran teléfonos, no estarían hablando así. No habrían buscado ese cuerpo, no se sentarían alrededor del fuego a compartir estas historias", añadió Hazel a su madre. Una decisión que impactó a la protagonista de 'Erin Brokovic', para quien la anécdota ilustra muy claramente cómo "a veces olvidamos lo importante que es hablar entre nosotros".

En otra entrevista en 'Today' en 2023, Roberts reveló cómo lidió con el uso que sus hijos hacían de la tecnología en casa cuando eran más pequeños: "Teníamos unas reglas sencillas: teníamos una estación de carga donde cada uno cargaba su teléfono al llegar a casa. No había teléfonos en la mesa, por supuesto".

Una conexión inesperada

'Cuenta conmigo' tiene otra conexión con la actriz que puede pasar desapercibida. Los cuatro amigos protagonistas tenían como antagonista a un adolescente protagonizado por Kiefer Sutherland, quien a principios de los 90 tuvo una relación con Julia Roberts a raíz de coincidir juntos en la película 'Línea mortal' e incluso llegaron a estar comprometidos.