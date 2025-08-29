La 'novia de América' ha triunfado en el Festival de Cine de Venecia con un nuevo thriller psicológico cargado de tensión y debate

George Clooney se retira del Festival de Cine de Venecia por problemas de salud: las explicaciones de su representante

Hoy es Julia Roberts la que acapara la atención en el Festival de Cine de Venecia con la presentación de su última película, un thriller psicológico dirigido por Luca Guadagnino.

La actriz llegó acompañada por parte del elenco y el propio director, desatando la euforia del público. Roberts sorprendió en la alfombra roja con una chaqueta en la que llevaba estampada la cara de Guadagnino, un guiño cómplice al realizador.

La película 'Caza de Brujas' abre en Venecia un intenso debate feminista. La historia sigue a una profesora universitaria de filosofía en Yale que se enfrenta a una encrucijada personal y profesional cuando su estudiante más brillante acusa a un colega de acoso, mientras un oscuro secreto de su pasado amenaza con salir a la luz.

El propio equipo de la cinta aseguró que la intención es provocar discusión al salir del cine, porque, según afirman, se está perdiendo “el arte de la conversación” en la sociedad.

La noche anterior, el protagonismo en la alfombra roja fue para George Clooney. Con simpatía, gestos amables y hasta avisos a los fotógrafos, el actor derrochó cercanía a pesar de la lluvia y de su sinusitis. El público también enloqueció con el resto del elenco, en una jornada marcada por el glamour y la emoción.