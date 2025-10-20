Claudia Barraso 20 OCT 2025 - 19:35h.

Un informe ha confirmado las causas de la muerte de Jane Goodall: se encontraba en plena gira de conferencias en California

Muere la etóloga y primatóloga Jane Goodall a los 91 años de edad

La muerte de Jane Goodall conmocionó a mucha gente. Su gran labor por los animales dejó huella en muchas personas que siguieron su carrera y trabajo durante años. Tenía 91 años cuando fue encontrado muerta mientras estaba en una de sus famosas giras en las que ofrecía conferencias hablando de sus proyectos.

La primatóloga murió de un paro cardiaco en Los Ángeles mientras dormía, según ha revelado el informe sobre su fallecimiento y confirma 'TMZ'. Estos datos confirman las primeras hipótesis que fueron reveladas por el Instituto Jane Goodall el pasado 1 de octubre. Afirmaron que la británica había muerto “pacíficamente” en Los Ángeles durante una gira de conferencias. Además, confirmó que se trataba de una muerte natural. Esta era toda la información que se tenía sobre su muerte.

Jane Goodall estuvo trabajando hasta el final de sus días. De hecho, dos días después del día en el que murió, tenía una conferencia el 3 de octubre, según anunciaba en su página web. Su última aparición pública fue en la Semana del Clima en Nueva York, que tuvo lugar entre el 21 y 28 de septiembre, donde habló sobre la importancia de atender las crisis climáticas, uno de los nuevos retos contra los que se había propuesto luchar.

La vida de Jane Goodall

Jane tuvo una vida de película como demuestran los documentales y filmes sobre su vida que se sucedieron a lo largo de los años. Sirvan como ejemplo algunos de ellos. El documental ‘Jane’, dirigido por Brett Morgen, cuenta sus primeras exploraciones de la antropóloga británica, pionera en el estudio de los primates. Jane Goodall investigó durante más de 50 años en Tanzania las interacciones sociales de los chimpancés y descubrió que sus patrones de comportamiento son similares a los humanos. Su estudio redefinió para siempre la relación con los animales.

Jane Goodall no tenía formación científica, ni siquiera un título universitario, cuando, a los 23 años, ahorró dinero para visitar a una amiga en Kenia. Era secretaria en Londres y, a veces, camarera, con un espíritu inquieto y una fijación romántica por los animales y África, basada principalmente en las novelas de "Doctor Dolittle" y "Tarzán" de su infancia, relata el Washington Post.

Y fue allí donde un encuentro en Nairobi con el eminente paleoantropólogo Louis Leakey -que siempre pensó que las mujeres tenían más paciencia que los hombres para la observación de los animales- cambió el curso de su vida hasta convertirla en la primatóloga más importante del mundo. Si algo sorprendió al mundo de la ciencia de los descubrimientos de Jane fueron sus sorprendentes observaciones sobre el comportamiento de los chimpancés, que pusieron encima de la mesa desde la fabricación de herramientas hasta la capacidad para la guerra.

Goodall aportó datos pioneros sobre la sociabilidad, comunicación y cultura de los chimpancés. Fue ella la que dio a conocer al mundo que los chimpancés usaban gestos, besos, abrazos, se tomaban de la mano y se daban palmaditas en la espalda. Goodall demostró que eran individuos, con emociones, lealtades y desacuerdos. Se besaban. Se cuidaban mutuamente. Transmitían lecciones de generación en generación.