Muere la primatóloga Jane Goodall a los 91 años de edad

La primatóloga y activista Jane Goodall ha fallecido por causas naturales a los 91 años

Destacó desde los sesenta con sus métodos innovadores y fascinantes descubrimientos sobre los chimpancés salvajes

La primatóloga y activista Jane Goodall ha fallecido por causas naturales a los 91 años, según ha confirmado este miércoles en un comunicado el Jane Goodall Institute. Tuvo una vida de película como demuestran los documentales y filmes sobre su vida que se sucedieron a lo largo de los años.

Sirvan como ejemplo algunos de ellos. El documental ‘Jane’, dirigido por Brett Morgen, cuenta sus primeras exploraciones de la antropóloga británica, pionera en el estudio de los primates. Jane Goodall investigó durante más de 50 años en Tanzania las interacciones sociales de los chimpancés y descubrió que sus patrones de comportamiento son similares a los humanos. Su estudio redefinió para siempre la relación con los animales.

Otro documental relevante es "Jane Goodall: The Hope" (2020), que se centra en su labor actual a través del Instituto Jane Goodall y el programa Roots & Shoots, inspirando a jóvenes de todo el mundo a proteger animales y ecosistemas.

Asimismo, "Jane Goodall: Saving Paradise" (2017) explora su compromiso con la conservación de los hábitats naturales de los chimpancés y otras especies en peligro de extinción. Usando una gran cantidad de material inédito, la película se centra en las investigaciones de la conocida primatóloga, su trabajo de campo, su relación con su marido y cámara Hugo van Lawick y los chimpancés a los que estudió.

Además, la película "Chimpanzee" (2012), producida por Disneynature, aunque centrada en la historia de un joven chimpancé llamado Oscar, está inspirada en los métodos de observación de Goodall y apoya sus programas de conservación, reflejando indirectamente su legado científico y ambiental. Estas producciones combinan la biografía, la ciencia y la concienciación ambiental, mostrando la influencia duradera de Jane Goodall en el mundo.