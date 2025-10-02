Celia Molina 02 OCT 2025 - 13:03h.

La famosa primatóloga Jane Goodall falleció a los 91 años mientras estaba en una gira de conferencias por Estados Unidos

Muere la etóloga y primatóloga Jane Goodall a los 91 años

El pasado martes 1 de octubre, la etóloga y primatóloga Jane Goodall falleció a los 91 años por causas naturales, según informó la organización de conservación de medio ambiente que lleva su nombre. La doctora Goodall fue una incansable defensora de la protección y la restauración de nuestro mundo natural, sobre todo de los chimpancés, y en su trayectoria profesional, hizo amistad con grandes personajes famosos comprometidos con el devenir de nuestro planeta. Entre ellos, el actor Leonardo Dicaprio, abanderado de la lucha contra los efectos del cambio climático.

De su buena relación nació la producción (ejecutiva) de un documental que todavía no ha visto la luz: 'Howl' y cuyo lanzamiento está previsto para el año que viene. La cinta es una curiosa narración, contada desde el punto de vista de un perro abandonado y un lobo huérfano que vagan por las Montañas Rocosas canadienses, abordando temas de coexistencia entre humanos y fauna salvaje y su supervivencia en los duros meses de invierno. Desgraciadamente, Dicaprio no podrá disfrutar junto a la primatóloga del estreno del documental en 2026 y así se ha despedido de ella:

"Era una inspiración y una amiga muy querida"

"Hoy hemos perdido a una verdadera heroína del planeta, una inspiración para millones de personas y una querida amiga. Jane Goodall dedicó su vida a proteger nuestro planeta y a dar voz a los animales salvajes y los ecosistemas que habitan. Su innovadora investigación sobre chimpancés en Tanzania transformó nuestra comprensión de cómo viven, socializan y piensan nuestros parientes más cercanos, recordándonos nuestra profunda conexión no solo con los chimpancés y otros grandes simios, sino con toda los seres vivos", ha dicho, en una emotiva carta publicada en su cuenta de Instagram.

"Durante décadas- continúa - , Jane viajó por todo el mundo con una energía incansable, despertando en generaciones enteras el asombro por las maravillas del mundo natural. Se dirigió directamente a la siguiente generación, infundiéndoles esperanza, responsabilidad y la convicción de que cada persona puede marcar la diferencia. Inspiró a millones de personas a preocuparse, a actuar y a tener esperanza. Nunca se detuvo", ha añadido, para remarcar el impacto que la etóloga, generación tras generación.

Él no es el único personaje famoso que ha mostrado su tristeza por la pérdida de una eminencia como Goodall. Muchos otros actores, como Allysa Milano, la actriz que dio vida a la bella Phoebe en 'Embrujadas', también ha escrito un sentido mensaje para ella: "Me desgarra la noticia del fallecimiento de la Dra. Jane Goodall. Siempre ha sido una de mis heroínas: su gracia, sabiduría y amor incondicional por nuestro planeta moldearon en gran medida mi visión del mundo. Estoy muy agradecida de haber pasado tiempo con ella. Su espíritu vivirá en cada árbol, cada río, cada persona a la que inspiró", ha concluido.

El Instituto 'Jane Goodall' comunicó que esta mujer, que fue galardonada en 2003 con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, se encontraba de gira en California como parte de su gira de conferencias en Estados Unidos, por lo que, a pesar de su avanzada edad, seguía teniendo una vida muy activa.