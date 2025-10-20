Lidia González 20 OCT 2025 - 11:12h.

La que fuera vocalista de ‘La Oreja de Van Gogh’ se sincera sobre su relación con Amaia Montero

Leire Martínez habla de su último concierto con el grupo

Leire Martínez se convertía en la protagonista de una de las temporadas de ‘Me quedo conmigo’, en la que se sentó junto a Andrea Vicente para hacer un recorrido completo sobre la historia de su vida y enfrentar a la polémica de su salida de ‘La Oreja de Van Gogh’. La cantante no solo habló sobre sus sentimientos tras el llamativo comunicado se realizó, sino que también se sinceró sobre Amaia Montero y el motivo por el que nunca han cantado juntas. ¡No te lo pierdas!

Desde que se convirtiera en la nueva vocalista del famoso grupo, la rivalidad entre ellas, creada por la opinión pública, no cesó en ningún momento. A pesar de que, en un principio, la cantante no fue consciente de esta situación, no tardó en darse cuenta de las duras comparaciones que había entre ellas, algo que tuvo consecuencias muy directas en su vínculo: “Lo único que ha conseguido es que no haya una relación normalizada entre nosotras”.

Leire Martínez, que ha recordado sus inicios en ‘La Oreja de Van Gogh’, se abría en canal como nunca para hablar de su verdadera relación con Amaia Montero y sincerarse sobre cómo ha vivido toda la polémica que se ha creado a su alrededor durante estos años. La cantante se sentaba cara a cara con Andrea Vicente para opinar sobre su compañera de trabajo y desvelar lo que verdaderamente opina de ella: “Yo no rivalizo con nadie”.

La comentada salida de Amaia Montero de ‘La Oreja de Van Gogh’ y la incorporación de Lerie Martínez en su lugar fue una noticia muy comentada, a la par que controvertida. La cantante tenía muchas expectativas que cumplir y ha confesado si se sintió insegura al cogerle el relevo en ‘LOGVG’. La cantante no tiene ningún tipo de reparo en alabar el trabajo de su compañera de profesión y asegura: “Amaia consiguió cosas maravillosas y dejó el listón alto no, lo siguiente”.

La verdadera relación de Lerie Martínez y Amaia Montero, según sus palabras

Tras todos estos años de rivalidad impuesta por parte de la opinión pública y los medios de comunicación, Leire Martínez decidía hablar en 'Me quedo conmigo' para sincerarse sobre la verdadera relación que tiene con Amaia Montero. Después de muchos rumores, comentarios y el impactante anuncio en el que se comunicaba que la vasca iba a dejar de formar parte de 'La Oreja de Van Gogh', la cantante le dedicaba unas palabras a su predecesora.