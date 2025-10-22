La cantante ha mostrado un carrusel de fotos íntimas que muestran la bonita conexión que compartían

Alaska comparte en redes sociales su dolor ante la pérdida de su amigo Pedro Munster, a los 63 años. “Una parte de mí, la vida entera. Despedirte y recordarte siempre”, confiesa la artista en redes sociales. En su publicación, la cantante ha mostrado un carrusel de fotos íntimas que muestran la bonita conexión que compartían.

“Familia y amigo. En lo bueno y en lo malo siempre el primero… ¡qué tristeza tan grande! Un agujero imposible de reparar. Dejas tanto amor… adiós AMIGO @pedro.munster. Te quiero infinito”, dice Alaska en su emotivo homenaje a su fiel amigo.

Pedro Munster, un hombre querido por todos

Pedro Munster, que nació el dos de mayo de 1962, siempre fue una figura versátil en Malasaña. Aníbal J. Clar, coautor con Munster de ‘Eduardo Benavente. El genio detrás de la cortina’, también se ha pronunciado ante su trágica muerte: “Se va uno de los principales referentes en el underground madrileño”.

Para Clar, Munster “vivió la Movida madrileña como un personaje principal, todo lo que aquello representó estaba reflejado en él”. “Aquellos sitios que empezaban a abrir, como La Vía Láctea o el Penta, no solo los frecuentaba, sino que formaban parte de su vida”, añade.

Anibal reconoce que Pedro siempre vivía con la intensidad de querer guardar con cariño el pasado mezclándolo con lo moderno. “Estará en el cielo o dónde la providencia haya querido llevarle. Pero tenlo claro que tendrá al lado a Eduardo Benavente, Enrique Sierra, Carlos Berlanga y tantas personas que marcharon antes que él guardándole un gran aprecio”, confiesa sobre Pedro Munster, una persona que -sin duda- se quedará en el recuerdo de toda una generación.