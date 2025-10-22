Alberto Rosa 22 OCT 2025 - 19:18h.

La diseñadora de moda fue preguntada por las especulaciones que han surgido en torno a su matrimonio con David Beckham

Isabel Preysler desvela la relación de Julio Iglesias con su hijo Enrique: "No se portó como un padre debería haber hecho"

Compartir







Victoria Beckham ha respondido a una pregunta no muy habitual en sus entrevistas: la relación de su marido David con Rebecca Loos, su exasistente personal en 2004.

La diseñadora de moda fue preguntada en una charla extendida en ‘Call Her Daddy�’ sobre este asunto. “Has lidiado con especulaciones durante toda su carrera sobre su matrimonio. Sé que David mencionó esto en el documental. ¿Podrías explicarnos como lo manejaron?”.

La presentadora Alex Cooper se refería al momento en el que David Beckham habló sobre las informaciones que rodearon su romance de 2004 con su exasistente personal Rebecca Loos en su propio documental.

"Nos han lanzado tantas cosas y siempre hemos estado juntos y hemos superado la maldita tormenta"

Victoria no tardó en responder que todo lo que ella y David habían pasado había servido para hacer su matrimonio más fuerte con el tiempo. “Nos han arrojado tantas cosas y estábamos hablando de ello porque recientemente celebramos nuestro aniversario de bodas 26 y la gente decía que no funcionaría. 26 años”, insistió.

PUEDE INTERESARTE Cumbre de los Beckham en París para apoyar a Victoria: queda señalado su hijo Brooklyn y Nicola Peltz

"Nos han lanzado tantas cosas y siempre hemos estado juntos y hemos superado la maldita tormenta", quiso puntualizar la diseñadora de moda. Mientras, tal y como recoge ‘Daily Mail’, el director del documental sobre David dijo que el exfutbolista había confesado su supuesto romance con Loos, después de que Rebecca lo acusara de hacerla “parecer una mentirosa” al eludir el tema en la serie.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El deportista no hizo referencia directa a una aventura, pero sí abordó las “horribles” consecuencias que, según él lo dejaron “sintiéndose enfermo todos los días”. Rebecca, que ahora tiene 46 años y trabajó como asistente de David antes de hacer públicos los detalles de su supuesta relación secreta, lo acusó de "presentarse como la víctima" y eludir su responsabilidad.