North West, la hija de Kim Kardashian y Kanye West aparece en redes con tatuajes falsos en la cara, piercings y los dientes cubiertos de negro

Ola de críticas a Kim Kardashian por permitir que su hija de 12 años se haga un piercing dérmico en el dedo

North West sigue reinventando su ‘look’ sorprendiendo con detalles cada vez más impactantes. Hace unos meses que su madre, Kim Kardashian, recibió muchas críticas por permitir que con tan solo 12 años, la menor vistiese con ropa tan llamativa, ajustada y corta. En una cuenta creada en Instagram por los fans de North West, publicaron un vídeo y una fotografía de la niña con tatuajes falsos en la cara, unas llamativas lentillas y con los dientes negros.

¿A qué se debe este cambio? North West ha decidido seguir los pasos tanto de su madre como de su padre, el cantante Kanye West. Por su manera de vestir, de maquillarse y su largo pelo azul, recuerda a los llamativos ‘outfits’ de la empresaria. Sin embargo, la estadounidense ha querido introducirse en el mundo de la música como el famoso rapero, con un estilo muy poco parecido. La menor sigue la moda del ‘J-Pop’, un estilo que engloba diferentes estilos musicales de la cultura japonesa. El pelo de la joven y su ropa es muy parecido a la que llevan las cantantes de este género.

Las amigas de la pequeña famosa visten igual que ella, con el mismo peinado, lentillas y ropa, pero cada una de un color. Todas ellas también llevaban tatuajes en la cara. ¿Se tratará algo relacionado con un futuro proyecto del mundo de la música? Hasta ahora, los únicos vídeos en los que aparece cantando o bailando, son con otra música de fondo, no canciones cantadas por ella.

Hace un mes apareció con un piercing dérmico

Al ser tatuajes falsos y lentillas, no se ha producido tanto revuelo como el que se generó hace un mes cuando la menor fue fotografiada junto a su madre paseando por la ciudad de Roma. No fue la ropa ni el pelo lo que llamó la atención de sus fans, fue un piercing dérmico que llevaba en la parte inferior del dedo corazón. Un piercing dérmico, también conocido como microdermal o implante dérmico, es una modificación corporal que consiste en insertar un ancla de titanio debajo de la piel, a la cual se enrosca una joya visible y decorativa.

A parte de llevar dibujos en la cara y unos dientes negros que han asombrado a todos sus fans, su mano también estaba cubierta por un tatuaje de henna con unas uñas de brillantes azules. Además, lo único que no llevaba falso era el ‘septum’, un pendiente que se incrusta dentro de la nariz y que North West lucía orgullosa. Estas publicaciones han recibido comentarios de todo tipo, desde criticas positivas a la menor por encontrar su propio estilo desde tan pequeña, a otros no tan buenos, afirmando que es muy joven para aparecer con estos estilismos tan llamativos.