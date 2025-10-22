Alberto Rosa 22 OCT 2025 - 17:09h.

La joven influencer ucraniano-española se ha creado una nueva cuenta de TikTok en la que confirma haberse convertido al islam

Tamara Falcó corta a Isabel Preysler durante la presentación de sus memorias: "Eso no vende, mami"

Compartir







La influencer Marina Yers ha desatado una nueva polémica en redes sociales por presuntamente haberse convertido al islam. La joven, conocida por sus declaraciones contra el uso de la mascarilla durante la pandemia y poner en duda la existencia del covid, se ha abierto una nueva cuenta de TikTok en la que se muestra como una predicadora del islam.

Yers, de 26 años, ha aparecido en contadas veces llevando un hiyab, muchas de ellas rodeadas de polémica. Esta vez, ha decidido centrarse en dar “consejos” orientados a llevar un estilo de vida más modesto, a vestir con recato, a desvincularse de la cultura de la “productividad” en redes y ensalzar el matrimonio. Yers ha desvelado que profesa el islam desde hace dos años, pero que no compartía con sus seguidores en las redes debido a que no se siente “comprendida”.

“Desde que abracé el islam, me he sentido desconectada de mi audiencia. A la gente le encantaba mi música, mis bailes y cierto tipo de entretenimiento. Pero en el momento en que me puse el hiyab por primera vez… ¿sabes qué pasó? Acabé saliendo en las noticias”, ha comentado en la que era una desconocida cuenta de TikTok.

“Decían que me había vuelto loca. Decían que estaba en una secta, que había perdido la cabeza. Y no, no perdí la cabeza, solo encontré a Dios… pero dejé de ponerme el hiyab. Y no porque no quisiera, sino porque el odio fue fuerte, violento y agotador”, ha contado en el vídeo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En el vídeo se ve a Yers ataviada con un hiyab azul y practicando rezos. “Quiero que la gente entienda que la fe no es debilidad, es fortaleza. Elegir a Dios no te hace una loca, te hace libre. Y si eres una mujer musulmana que alguna vez se ha sentido atacada, ignorada o silenciada por sus valores, créeme, te veo y estoy contigo. Esta soy yo eligiendo volver a hablar quizá en un nuevo idioma, quizá para una nueva audiencia. Y si sigues aquí, quizá tú seas la persona a la que rezo por encontrar”, expone en el vídeo, que ya cuenta con más de 100.000 reproducciones.