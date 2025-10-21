Kim Kardashian y Kanye West conformaron un solvente matrimonio que terminó en un tóxico divorcio

Kim Kardashian revela cuál ha sido "la gota que colmó el vaso" en su matrimonio con el rapero Kanye West

Han sido una de las parejas más mediáticas del panorama internacional. Desde el inicio de su relación, su noviazgo, su boda, el nacimiento de sus cuatro hijos en común, sus crisis matrimoniales y su turbulento divorcio, Kim Kardashian y Kanye West no han dejado de protagonizar titulares en conjunto. Entre el lujo, la excentricidad y la ostentación, su historia ha transitado del amor a los desencuentros públicos y a varias rencillas familiares por la crianza de sus hijos.

La relación de Kim Kardashian y de Kanye West se remonta a principios de los años 2000. Como casi siempre ocurre, antes de convertirse en pareja la 'influencer' y el rapero eran buenos amigos. Se conocieron cuando ambos comenzaban a ganar notoriedad en sus respectivos trabajos. Kanye, ya consolidado como productor y rapero, mostró desde entonces un interés romántico por Kim Kardashian, que hasta entonces trabajaba como asistente personal de Paris Hilton. Sin embargo, ella tan solo le quería como amigo mientras mantenía otras relaciones amorosas, como por ejemplo su matrimonio con el jugador de baloncesto Kris Humphries que tan solo duró 72 días.

El inicio de la relación y la mala acogida de Kim Kardashian en el mundo de Kanye West

Precisamente, fue tras ese mediático divorcio, en 2012, cuando Kanye West y Kim Kardashian cruzaron la línea de la amistad. El rapero no dudó en declarar públicamente su amor por ella en su canción 'Cold', donde mencionaba abiertamente su atracción por la estrella de 'Keeping Up With the Kardashians', reality show en el que se mostraba el día a día de la familia Kardashian.

A partir de ese momento, comenzaron a ser vistos juntos, y su romance se consolidó rápidamente bajo la mirada del mundo entero. La relación unió a dos mundos: el de la música y el rap con el de la televisión y la prensa rosa.

Dada que la figura de Kanye West era la de un productor respetado en a industria musical y destacando los tintes machistas de la sociedad, su relación con Kim Kardashian, hasta entonces una empresaria que vendía su vida a través de un reality show, no fue muy bien acogida en el sector cultural. Poco a poco y según fue ganando terreno en la moda y en el mundo de los negocios, la figura de Kim Kardashian pasó de ser tan solo una modelo e 'influencer' a la de una empresaria y filántropa.

La polémica pedida de matrimonio y padres de familia numerosa

En 2013, Kim anunció su embarazo del primer hijo de la pareja. Con la llegada de North West, primera hija de Kim y de Kanye, arrancó la nueva etapa de esta polémica pareja.

Kanye, por su parte, hizo una de las propuestas de matrimonio más espectaculares de la era moderna: alquiló el estadio de béisbol AT&T Park en San Francisco y pidió la mano de Kim con un anillo de 15 quilates y una orquesta tocando en vivo. La imagen de la Kardashian diciendo “sí, quiero” se convirtió en centro de críticas y, como era de esperar, pasó a ser un símbolo de ostentación que definiría a la pareja hasta el final de sus días.

Su boda se celebró en mayo de 2014 en la ciduad italiana de Florencia. Con un vestido diseñado por Givenchy y un despliegue de invitados de primer nivel, la ceremonia marcó el punto culminante de su historia de amor.

Tuvieron tres hijos más —Saint, Chicago y Psalm—, dos de ellos mediante gestación subrogada. Ella fortaleció su imperio de belleza y moda, mientras que él expandió su carrera hacia el diseño y la producción musical. Sin embargo, detrás de la imagen perfecta comenzaron a surgir tensiones.

Uno de los matrimonios más influyentes en la industria de la moda

En los años siguientes, se convirtieron en una de los matrimonios más influyentes de la industria del entretenimiento y la moda. Juntos, fueron la representación de una nueva aristocracia del espectáculo paseando su amor y sus 'looks' más arriesgados por las alfombras rojas de grandes eventos como la MET Gala, los MTV VMA o la Gala Vanityfair.

Sin lugar a dudas, la influencia estética de Kanye sobre Kim Kardashian hizo que la empresaria despuntase en el mundo de la moda. Una influencia que hizo que las grandes marcas de lujo apostasen por Kim Kardashian y la situasen como un auténtico referente de moda.

En cambio, Kanye West se dejó llevar por su excentricidad y, poco a poco, pasó de ser un icono de la moda y de la música a convertirse en una figura polémica de la que las marcas rehuían.

Los escándalos de Kanye West, claves para el inicio de su divorcio

Los episodios de inestabilidad emocional de Kanye, sumados a sus declaraciones controvertidas y su incursión en la política, empezaron a poner en jaque la armonía del matrimonio. En 2020, su campaña presidencial estuvo marcada por sus polémicos titulares y sus escandalosas propuestas. Su apuesta por presidir la Casa Blanca puso a la familia en el centro de la atención mediática.

Esto desencadenó en una crisis matrimonial que, también, vino provocada por los problemas mentales que sufría le productor musical. Sin embargo, Kim Kardashian continuó al lado del que era su marido y pidió públicamente empatía hacia el rapero, revelando que él padecía trastorno bipolar.

El polémico divorcio

A comienzos de 2021, tras varios meses de rumores, Kim Kardashian presentó oficialmente el divorcio, poniendo fin a siete años de matrimonio. Tras firmar la separación, el exmatrimonio volvió a protagonizar escándalos debido a las declaraciones cruzadas, indirectas en redes sociales y largas disputas por la custodia de sus hijos.

Ahora, Kim ha reconstruido su vida, continúa posicionada como una de las grandes referentes del mundo de la moda y se ha enfocado en su carrera como abogada.

Por su parte, Kanye West ha seguido protagonizando escándalos por su ideología fascista, sus tuits en los que carga contra los derechos humanos y se muestra abiertamrnte antisemita y su actual y polémica relación con la 'influencer' y modelo Bianca Censori.