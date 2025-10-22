La socialité ha presentado este miércoles su biografía, 'Mi verdadera historia', arropada por su hija Tamara Falcó

Isabel Preysler publica las cartas de su ruptura con Mario Vargas Llosa en su biografía: "Mi casa no es un hotel"

Este miércoles, Isabel Preysler ha presentado oficialmente sus esperadas memorias, 'Mi verdadera historia', en un evento muy especial celebrado en el Hotel Ritz de Madrid al que ha acudido Informativos Telecinco, tal y como se observa en el vídeo.

La cita, organizada por la Editorial Espasa, ha reunido a un selecto grupo de invitados, prensa y amigos de la familia, destacando su hija Tamara Falcó, marquesa de Griñón, quien se ha convertido en su mayor apoyo sobre el escenario y en coprotagonista de uno de los momentos más comentados del encuentro.

Durante la jornada, la socialité se ha sincerado sobre el contenido de su biografía, en la que repasa los episodios más significativos, y también más difíciles de su vida. Desde su matrimonio con Julio Iglesias y su amor con Mario Vargas Llosa a sus hijos y las luces y sombras de una vida bajo los focos.

El comentario de Tamara Falcó

Mientras Isabel ha hablado largo y tendido sobre los aspectos más personales de su historia, Tamara no ha podido evitar interrumpirla con una frase que ha desatado las risas del público: "Eso no vende, mami", ha espetado, provocando una carcajada general y también la de Isabel, que ha reaccionado divertida al comentario.

Este comentario llegaba después de que Preysler aseverara que "los titulares no reflejan la realidad" y que, en estos momentos, vive "en un momento de paz y tranquilidad".

El gesto espontáneo de Tamara, fiel a su estilo desenfadado y carismático, ha dejado claro la cercanía y complicidad que mantienen madre e hija.

"En nuestra familia no todo son cosas bonitas, y creo que ha tratado unos temas muy complicados con esa elegancia que le caracteriza y le agradezco su honestidad porque son cosas que en muchos casos yo no sabía", ha recalcado Falcó. Y es que en su progenitora ha descubierto "no solo a una madre, sino a una mujer".

Para la ocasión, Isabel se ha decantado por un impecable total look blanco compuesto por un traje sastre con pantalón fluido y blazer estrecha con solapas redondeadas y cierre de un solo botón, top satinado de cuello redondo al tono, clutch de piel, y salones nude.

Por su parte, la marquesa de Griñón ha optado por un sofisticado conjunto de su propia colección TFP by Pedro del Hierro en color vino, formado por un pantalón de pinzas y una preciosa blazer con cinturón en lazada.

Los detalles de la autobiografía

A sus 74 años, la 'reina de corazones' se abre en canal y relata en primera persona los episodios más importantes de su vida y sus relaciones sentimentales junto a sus grandes amores. Su primer marido, Julio Iglesias -padre de sus hijos Chabeli, Julio José y Enrique-; Carlos Falcó, con el que se casó en 1980 y con el que tuvo a Tamara-; y Miguel Boyer, con el que contrajo matrimonio por tercera vez, con el que tuvo a su benjamina, Ana Boyer, y al que cuidó hasta su fallecimiento en 2014. "Él fue el amor de mi vida", ha señalado Isabel en la presentación.

Otra gran parte del libro va dedicada a su romance con Mario Vargas Llosa, quien falleció el pasado mes de abril y con el que vivió una mediática historia de amor que comenzó en 2015 y terminó a finales de 2022. "Estaba escribiendo el libro y él se murió mientras yo terminaba el libro, creo incluso que lo terminé antes de que se muriese", ha puntualizado la socialité.

En el libro, también comparte nueve cartas que se escribió con Mario. Ocho de ellas del puño y letra del escritor, y la última de Isabel, en la que trata su ruptura. Unas misivas que ha publicado porque "son mías y yo puedo publicarlas" y porque "su entorno ha dicho que él no era feliz y yo quería demostrar que eso no era verdad, él era feliz y yo también lo era", ha zanjado.