Celia Molina 22 OCT 2025 - 18:20h.

Antes de la gala, los premiados acompañarán a los miembros de la familia real a degustar un delicioso (y asturiano) almuerzo

La opinión de Meryl Streep sobre Leonor tras conocerla en los Premios Princesa de Asturias: "Que nunca lo pierda"

Compartir







Este viernes, a partir de las 18:30 horas de la tarde, tendrá lugar en el Teatro Campoamor de Oviedo la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025. Como todos los años, el solemne acto contará con la presencia de los Reyes de España, Felipe y Letizia, y sus dos hijas, la princesa Leonor y la Infanta Sofía, si bien, este año, la heredera al trono tendrá un papel mucho más protagonista. Por primera vez, será la joven quien presida la totalidad del acto, que este año celebra su XLV edición.

El objetivo principal de estos premios es el de "contribuir a la exaltación y promoción de cuantos valores científicos, culturales y humanísticos son patrimonio universal y consolidar los vínculos existentes entre el Principado de Asturias y el título que tradicionalmente ostentan los herederos de la Corona de España", tal y como se informa en la página web oficial. Los galardonados de 2025, que viajan desde todas partes del mundo, ya se han ido trasladando hasta la capital de Asturias, donde protagonizarán actos previos a la gran ceremonia oficial.

PUEDE INTERESARTE El Museo Nacional de Antropología de México, Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025

Entrantes, carne y pescado

Este año, personajes de la talla de Serena Williams, que recogerá el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025, Eduardo Mendoza, premio Princesa de Asturias de las Letras 2025, o el filósofo Byung Chul Han, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025, protagonizarán una gala cuyo galardón principal es una dotación económica de 50.000 euros, un diploma acreditativo, una insignia y la reproducción de una escultura de Joan Miró.

Antes de la gala, tantos los premiados como los miembros de la familia real degustarán juntos un delicioso almuerzo, cuyos platos principales son un reflejo de la rica gastronomía asturiana. En base a los menús que se han ofrecido en este evento durante los últimos dos años, en 2023 y 2024, la comida comienza con una degustación de Jamón Josaelito Gran Reserva (variando el año de la curación) y una selección de quesos asturianos como el Pría, Vidiago, la Preal y Afua’l pitu rojo y blanco.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Como entrante se sirve también una gran variedad de ensaladas con verduras de la huerta, aderezadas con aguacate, mango, salmón ahumado, brócoli, guisantes o trocitos de rosbif. Después, los invitados disfrutarán de la tradicional fabada asturiana, seguida de un plato de pescado (rape o merluza, por ejemplo) y un plato de carne (ternera o carrillera).

Para terminar, nada mejor que un buen cuenco de arroz con leche, receta asturiana, uno de los dulces más emblemáticos de la comunidad, acompañado de un cóctel de frutas, al gusto. Tras una taza de café y, con las fuerzas renovadas por el almuerzo, los invitados, los reyes y sus hijas se trasladarán hasta el teatro Campoamor, donde también serán investidos Mario Draghi, premio Princesa de Asturias a la Cooperación Internacional, Douglas Massey, premio Princesa de Asturias a las Ciencias Sociales, Mary Claire King, premio Princesa de Asturias a la Investigación Científica y Técnica y Graciela Iturbide, premio Princesa de Asturias de las Artes.