Guía de actividades para disfrutar de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo, Gijón o Avilés

La Fundación Princesa de Asturias organiza más de 70 actividades para celebrar, del 16 al 25 de octubre, la 'Semana de los Premios'

Los reyes se deshacen en elogios con Serena Williams, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025: "Incuestionable" palmarés

La Fundación Princesa de Asturias ha diseñado un amplio programa compuesto por más de 70 actividades culturales con motivo de la 45ª edición de los Premios Princesa de Asturias. Bajo el nombre de 'Semana de los Premios', se desarrolla entre los días 16 y 25 de octubre en Oviedo, Gijón, Avilés, Colombres, parroquia y capital del concejo de Ribadedeva, y San Martín del Rey Aurelio.

Por otra parte, Valdesoto, en el concejo de Siero, ha sido reconocido como Pueblo Ejemplar de Asturias 2025, un galardón que premia la unión vecinal, la defensa del patrimonio y el esfuerzo constante por mantener vivas las tradiciones, destaca la web de Turismo del Principado. Valdesoto toma el relevo de Sotres, municipio que la familia real visitó el año pasado.

En esta edición, destaca la Fundación, el programa incluye conciertos, ciclos de cine, exposiciones, instalaciones artísticas y talleres colectivos. Los galardonados protagonizan encuentros con el público, reuniones con expertos en sus respectivos campos y actividades con estudiantes de varios centros de enseñanza de Asturias.

Desde 1996, la Fundación Princesa de Asturias programa diferentes actividades en distintas localidades de la región con el objetivo de acercar a la sociedad la figura de los premiados y sus contribuciones al mundo de la ciencia, la cultura o cualquier otro ámbito en el que desarrollen su trabajo.

Actividades por los Premios Princesa de Asturias

Mario Draghi, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2025, es uno de los condecorados con una agenda de actividades reducida debido a su agenda profesional. El economista italiano, expresidente del Banco Central Europeo (BCE), se reunirá con estudiantes en la Universidad de Oviedo.

El protagonismo del romano en la ceremonia del viernes 24 de octubre podría originar que hubiese una mayor representación del Gobierno español en los asientos del Teatro Campoamor, según ha apuntado el diario El Comercio.

En la capital asturiana, el demógrafo estadounidense Douglas Massey, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2025, conversará, en un encuentro en la Junta General del Principado, con el profesor de Sociología de la Universidad de Oviedo Hans P. Van den Broek, sobre la actualidad y el futuro de las corrientes migratorias y los retos a los que, a ese respecto, se enfrenta la sociedad.

Serena Williams, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025, mantendrá un encuentro con el público el jueves 23 de octubre, a las 18:00 horas, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo.

El acto, bajo el título 'Serena, legado y leyenda', estará moderado por la campeona olímpica Theresa Zabell y por el extenista profesional y director del Mutua Madrid Open, Feliciano López, ambos miembros del jurado del galardón.

Entre las actividades que acogerá Gijón, destaca especialmente la que reunirá a la fotógrafa Graciela Iturbide, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025, con el director mexicano Alejandro González Iñárritu. Será este próximo miércoles, 22 de octubre, a las 19:30 horas en el Teatro Jovellanos. En la víspera, Iturbide también visitará la Escuela de Arte de Oviedo.

Además, habrá una exposición en el Museo del Pueblo de Asturias, situado en el gijonés paseo Doctor Fleming, vinculada al Museo de Antropología de México, que ha conseguido el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025.

Mary-Claire King, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2025, abordará su labor pionera en genética forense y su trabajo con las abuelas de Plaza de Mayo de Argentina durante un encuentro en el Centro de Cultura Antiguo Instituto Jovellanos.

En la ciudad de Avilés, el escritor Eduardo Mendoza, que se ha alzado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025, estará el 22 de octubre en el Centro Niemeyer. En el quincuagésimo aniversario de la publicación de 'La verdad sobre el caso Savolta', una de las obras más destacadas del barcelonés servirá de punto de partida para una conversación con el autor conducida por el librero Rafael Gutiérrez Testón en la que se recorrerá su trayectoria.

Como es habitual, las entradas para todas las actividades son gratuitas y se ponen a disposición de los ciudadanos en la página web de la Fundación Princesa de Asturias.