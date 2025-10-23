Claudia Barraso 23 OCT 2025 - 17:53h.

El asesino de John Lennon rompe su silencio casi un siglo después y confiesa por qué le mató

Hace casi 45 años que el mundo de la música sufrió una dura pérdida. El asesinato de John Lennon conmocionó a todos los fans del grupo ‘The Beatles’. El 8 de diciembre de 1980, el músico recibió hasta cinco disparos frente al edificio Dakota, en Nueva York, donde residía junto a su esposa Yoko Ono. Fue atacado por Mark David Chapman, un hombre de 25 años que se acercó al británico haciéndose pasar por un fan que quería conseguir un autógrafo.

El asesino fue arrestado en el mismo lugar donde se produjo el crimen. Frente al emblemático edificio, Chapman permaneció tranquilamente sentado leyendo ‘El guardián entre el centeno’, hasta que llegó la Policía y le detuvieron como principal sospechoso. Fue condenado a cadena perpetua, y, hasta ahora, poco más se sabía de él.

Sin embargo, una exclusiva publicada por el medio estadounidense ‘The New York Post’, ha recogido las explicaciones que todo el mundo quiso escuchar en aquel entonces, ¿por qué mató a John Lennon? El hombre que acabó con la vida de la estrella que marcó un antes y un después en el mundo de la música, ha confesado los motivos que le llevaron a cometer tal atrocidad después de casi un siglo en silencio.

Las palabras del asesino

En un nuevo intento de conseguir la libertad condicional, Champan reconoció que mató a Lennon “para ser famoso, para ser algo que no era”. De manera sincera, confesó que fue un acto “completamente egoísta y que tuvo que ver con su popularidad”. Las palabras del asesino pusieron los pelos de punta al comisionado que se encargó de tomar declaración al hombre de 70 años.

“Había caído muy bajo, entonces me di cuenta de que había una meta en la que yo no tenía que morir y podía ser alguien”. Y así fue, desde que decidió disparar esas cinco balas, se convirtió en la persona que había matado a John Lennon. Alguien que fue despreciado por muchas personas a nivel mundial.

Es la primera vez que Chapman confiesa con tanta sinceridad por qué cometió ese crimen. Llevaba años arrastrando una culpabilidad que cada vez era más notable en las últimas audiencias que tuvo para solicitar la libertad condicional, algo que jamás terminó de conseguir pese a las disculpas con Yoko Ono o con todos los fans del músico. “No pensé en el sufrimiento que causaría. No pensé en eso durante el crimen, no me importó”. La junta evaluadora, tras escuchar sus palabras, ha considerado que el asesino no muestra un arrepentimiento sincero ni una empatía hacia las víctimas. Por el momento, su caso volverá a ser revisado en 2027.