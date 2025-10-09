Los abogados de los Biondo presentarán un recurso ante el Constitucional y una reclamación de responsabilidad patrimonial a la Administración de Justicia

La Audiencia de Madrid exculpa a Raquel Sánchez Silva de la muerte de Mario Biondo

Pippo y Santina Biondo, padres Mario, el cámara italiano muerto en la madrugada del 30 de mayo de 2012 en el piso que compartían en el centro de Madrid con la periodista y presentadora Raquel Sánchez Silva, han vuelto a España para presionar en la reapertura de la investigación por la muerte de su hijo. La Audiencia Provincial de Madrid aceptó la posibilidad de que su fallecimiento no hubiese sido de naturaleza suicida, reconociendo que habría indicios de que fue un homicidio.

Con esta decisión, Pippo y Santina han llegado este jueves a Barcelona para aprovechar este resquicio y forzar una reapertura del caso, algo que la Audiencia de Madrid, en ese mismo auto ya ha rechazado.

Incidente de nulidad

Por esa razón, han anunciado en rueda de prensa que en breve presentarán un incidente de nulidad contra la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, con el objetivo de reabrir la investigación de la muerte de Mario. La familia reprocha a la Justicia española la dilación en el tiempo de las investigaciones para aclarar las circunstancias de la muerte de su hijo por lo que habría "permitido que el tiempo borre las huellas del asesino".

El despacho Vosseler abogados, que representa a la familia de Biondo, ha anunciado en un comunicado que presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional y una reclamación de responsabilidad patrimonial a la Administración de Justicia por irregularidades en la investigación en España y el sobreseimiento de la causa.

Nuevas pruebas

La última de las batallas judiciales emprendidas por la familia del cámara se produjo en mayo de 2023, cuando presentó la denuncia por homicidio y/o asesinato y/o encubrimiento contra Raquel Sánchez y un primo suyo, que ahora se ha archivado definitivamente, en un auto que ya es firme.

En esa denuncia, la familia del fallecido aportó numerosa documentación, como dos informes periciales de parte, en los que se afirma que hay "deficiencias" en la autopsia realizada en España y que la causa de la muerte de Biondo "fue, sin duda, homicida".

La familia también incorporó a la denuncia el informe de un despacho de investigadores privados o la citada resolución de la justicia italiana, la cual también apreció "irregularidades y lagunas" en el informe médico forense realizado al cadáver de Biondo, hecho del que también se hace eco la Audiencia de Madrid en el auto.

A raíz de esta documentación, la Audiencia Provincial de Madrid indica en su auto que la "situación actual es distinta", ya que "se aporta por primera vez una denuncia contra determinadas personas con numerosa prueba pericial y una copia de la resolución judicial italiana", de la cual "parece desprenderse indicios de que la muerte del sr Biondo no fue suicida".

Los ataques de Santina a Raquel Sánchez Silva

Tras conocerse la decisión del tribunal español y la decisión de continuar con la presión para que se conozca la verdad, la que fuera suegra de Raquel Sánchez Silva ha arremetido contra la periodista, asegurando que su comportamiento con la familia tras la muerte del cámara fue "sospechosa". Tachándola de "mala", Santina ha revelado que la única vez que se ha puesto en contacto con ellos fue a través de un correo electrónico para decirles que Mario había destrozado su imagen.

En medio de un torrente de informaciones y teorías sobre la muerte de su marido, su reacción, y su actitud con su familia política, la presentadora de 'Maestros de la Costura' ha reaparecido ante las cámaras. Unas imágenes exclusivas de Europa Press en las que, cabizbaja al principio y con la cabeza alta y una semisonrisa irónica a medida que escuchaba las preguntas, Raquel ha guardado silencio y ha evitado desvelar cómo se encuentra y cómo se ha tomado el auto de la Audiencia de Madrid.

Tampoco ha aclarado si se plantea tomar medidas legales contra la familia de Mario, aunque al preguntarle por la rueda de prensa que ofrecerán este jueves en Barcelona ha reaccionado tajante: "Nos va a pillar un coche. Por favor, déjame de perseguirme. ¿Podrías dejar de perseguirme, por favor?".