El joven detenido por matar a su padre en Aranda de Duero confiesa el crimen y revela dónde tiró el cuchillo

BurgosAntolín González mató a su padre con un cuchillo en Aranda del Duero, Burgos, el pasado julio, así lo ha confesado recientemente el detenido tras declarar en el juzgado. El joven de 23 años era expliloto de automovilismo y su padre un conocido empresario de la zona de 56 años.

Según defiende en su versión, el joven admitió el parricidio, pero asegura que se produjo de forma accidental tras un forcejeo durante una fuerte discusión familiar. Su progenitor fue quien esgrimió primero el cuchillo y la disputa acabó en un forcejeo en el que se produjo la cuchillada mortal.

Antolín, después de matar a su padre, metió el arma blanca en una mochila y huyó hacia el barrio de Sinovas de Aranda. Durante el camino, arrojó el cuchillo al río Arandilla, poco después fue detenido por la policía y desde entonces permanece en prisión provisional.

Maltrato continuado

La familia del acusado defiende al joven y aseguran que su padre estuvo ejerciendo sobre él un maltrato continuado que semanas previas al suceso se habían incrementado.

En un comunicado recogido por Lavozdelsur, el portavoz de la familia asegura que vivían en una dinámica de violencia con “denuncias y órdenes de alejamiento”. “Las amenazas eran diarias” explica Ángel.

El joven, con un gran porvenir como piloto tras quedar subcampeón de F3 en 2018, abandonó su carrera deportiva y los estudios para cuidar de su madre, para de alguna forma protegerla y ayudar con el negocio familiar.

La defensa persigue alcanzar un acuerdo con la Fiscalía

Con este cambio de actitud del joven que está colaborando con la investigación, la defensa persigue alcanzar un acuerdo con la Fiscalía.

Durante la declaración ante el juez del pasado lunes, una veintena de personas se han concentrado en el exterior del edificio judicial convocadas por la madre del joven a través de redes sociales para mostrar su apoyo al investigado.

Antolín González carecía de antecedentes policiales

El presunto parricidio tuvo lugar sobre las tres de la tarde del pasado 5 de julio en la nave de encurtidos que la familia regentaba al pie de la carretera BU-925, en la zona industrial existente en la salida de Aranda.

A la llegada al lugar de los hechos, agentes de la Policía Nacional se encontraron al padre todavía con vida y una herida de arma blanca en el cuello, aunque los sanitarios que se desplazaron hasta allí no pudieron salvarle.

El presunto agresor se dio a la fuga y fue detenido posteriormente sin ofrecer resistencia en Sinovas, barrio que dista cinco kilómetros del casco urbano arandino.

El joven detenido carecía de antecedentes policiales, según informó entonces la Subdelegación del Gobierno en Burgos.