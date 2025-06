Ana Belén regresa con un álbum cargado de feminismo y denuncia social: 'Vengo con ojos nuevos'

La artista lanza Vengo con ojos nuevos, un disco con mensajes de sororidad, compromiso social y duras reflexiones sobre la corrupción y el lenguaje machista en la política

Ana Belén vuelve con nuevo disco a los 74: "Siento curiosidad y odio por las mismas cosas que cuando era jovencita"

Ana Belén vuelve con ojos nuevos, así hace alusión la artista a su regreso en su nuevo disco, que hoy ve la luz. La artista publica, después de siete años, su disco 'Vengo con ojos nuevos', un trabajo de temas inéditos en los que hay cantos a la sororidad y a la fuerza de las mujeres. Con 74 años y la ilusión renovada, canta al feminismo con temas inéditos y una agenda de 36 conciertos; mañana estará en Zaragoza.

"Si hay realmente una revolución que ha hecho mucho, está haciendo y va a tener que hacer, es la revolución feminista. Sin lugar a dudas. Ahora, con todo lo que se ha avanzado, no nos durmamos. Porque en cuanto te dejas un poco, ahí asoma la patita la gente peor y el machismo", ha asegurado la artista.

Canta a las mujeres luchadoras y no se olvida de las que están sufriendo en Gaza: “que la guerra no me sea indiferente ni el dolor, ni el hambre, ni la injusticia". Precisamente, la artista firmaba en 2023, junto con otros artistas, un documento en el que pedía el alto al fuego y criticaba la "inacción" del Gobierno de España por los ataques en Gaza. Ahora, asegura que es "terrible" ver las imágenes de los asesinatos en la zona.

Tras los audios de Ábalos y Koldo

En ese sentido, y en relación a la situación que está viviendo el PSOE tras los audios entre el exministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García Izaguirre, en los que hablan de intercambiarse mujeres, Ana Belén ha asegurado que le ha "entristecido" el "lenguaje tan zafio" que se ha utilizado.

"Soy tan sensible a eso, que no, no quiero ni oírlo, no quiero escucharlo. Ya lo voy leyendo y dices: 'oh, Dios mío, no quiero, no quiero, no quiero'. Qué horror. Pero imagínate los que sí son militantes y están ahí, como deben estar. ¿Qué cara se les ha debido quedar?", ha añadido.

El feminismo si puede llevarse a la música

En su nuevo trabajo, que ve la luz este viernes 20 de junio y cuya salida combinará con su gira 'Más D Ana', la artista pone la voz a canciones como 'Sin tacones ni carmín', 'Que no hablen en mi nombre' o 'Poco más de nada', sobre una relación tóxica y de maltrato en la que la mujer acaba diciendo "que te den".

Así, Ana Belén asegura que "sí que se puede hablar" de temas feministas en las canciones, mientras se ha mostrado dubitativa ante la corriente de mujeres en música urbana o reguetón que dan mensajes de "autoridad" y de "pisar fuerte el escenario", mientras tienen estéticas más sexualizadas.