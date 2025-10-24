Elordi relató en varias ocasiones que su abuelo Joaquín Elordi nació en Ondarroa

Jacob Elordi habla sobre sus raíces vascas en una entrevista en ‘Cinemanía’, con motivo de la nueva película 'Frankenstein', de Guillermo del Toro. El famoso actor de 28 años afirma que tiene raíces vascas, un detalle que consiguió captar la atención del director para ofrecerle el papel principal en la obra.

“Le dije que era vasco y me contestó: 'Entonces ya sabes de qué va esta película, ya sabes qué hacer'”, señala el actor australiano. “Le dije que mi padre era vasco y me dijo: 'Entonces lo entiendes'”, añade el joven antes de destacar que fue la tercera opción de Guillermo del Toro para el papel después de Benedict Cumberbatch y Andrew Garfield.

Elordi, sobre el País Vasco: "Tengo muchas ganas de ir"

'Frankenstein' fue la película sorpresa del Festival de Cine de San Sebastián el pasado mes de septiembre. El próximo 7 de noviembre llegará a Netflix. El público esperó la aparición del actor, pero no pudo asistir al final. Eso sí, Elordi confiesa que “tiene muchas ganas de ir”.

“Estuve ocupado y no pude acudir, pero mi abuelo, que lee toda la prensa vasca, me contó que la película se había proyectado allí y que había ido muy bien. Eso hace que me sienta conectado a algo y es increíble”, explica el actor, quien habló por primera vez de sus raíces vascas en una entrevista para GQ en 2020. El intérprete, que saltó a la fama por su papel de Nate Jacobs en la serie 'Euphoria', corrigió su página en Wikipedia.

Elordi relató en varias ocasiones que su abuelo Joaquín Elordi nació en Ondarroa pero luego emigró a Australia. Allí trabajó cortando caña de azúcar hasta que llevó a su familia a las Antípodas. El padre del actor, John, nació en Markina (Vizcaya) y creció en Bilbao hasta los ocho años.