VeneciaJacob Elordi ha pasado de ser 'Frankenstein' por la mañana y el rey de la alfombra roja a un auténtico mar de lágrimas tras la gran ovación que ha recibido por su interpretación en la película de Guillermo del Toro.

Nada más finalizar la visualización del largometraje en el pase del Festival de Venecia, tanto el público como la crítica se ha levantado de sus asientos y han concedido al director y al elenco de la película un gran aplauso que ha durado nada más y nada menos que diez minutos. Superando a la ovación que recibió el viernes 29 de agosto Julia Roberts en el estreno de su pel�ícula 'Afther the Hunt', Jacob Elordi se rompía y abrazaba al director como muestra de agradecimiento al haber contado con él en este proyecto tan especial.

El agradecimiento de Jacob Elordi a sus fans

Horas antes, Jacob Elordi recibía otro baño de masas en la Mostra de Venecia, donde fue recibido con escandalosos gritos por una multitud de fans que abarrotaban los alrededores del Pallazo del Cinema del Lido.

Elordi y Oscar Isaac (como el doctor Víctor Frankenstein) son los protagonistas del ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro, presentado este sábado en la competición por el León de Oro de Venecia.

Mientras Elordi llevaba un esmoquin negro con chaqueta cruzada, Isaac optó por chaqueta beige con solapas negras y camisa estampada.

El actor australiano de origen español provocó los mayores gritos escuchados hasta la fecha en la 82 edición del Festival de Venecia, que ya ha acogido en su alfombra roja a estrellas de la talla de Julia Roberts, George Clooney, Emma Stone o Cate Blanchett.

Elordi dedicó un largo rato a firmar autógrafos, hacerse fotos y bromear con los fans, a los que posteriormente se acercaron Isaac, Mia Goth, que también aparece en el filme, y Del Toro, que miraba divertido la reacción de la gente ante la presencia del australiano.

Los invitados al Festival de Cine de Venecia

Antes de la llegada del equipo de ‘Frankenstein’, por la alfombra roja pasaron este sábado otros rostros conocidos como Natalie Dormer, Paris Jackson, Callum Turner, Jesse Williams, Rosie Huntington-Whiteley, la brasileña Fernanda Torres, miembro del jurado oficial de Venecia, o un irreconocible Aaron Taylor-Johnson, con una poblada barba.

También ha habido representación española al acudir al festival de cine italiano actores y modelos reconocidos como Miguel Ángel Muñoz, Clara Galle y Eugenia Silva.