Celia Molina 20 OCT 2025 - 11:55h.

Su marido, Nathan Warnecke, con quien se casó hace un año, ha comunicado la noticia de su fallecimiento en las redes sociales

La influencer dio a luz en su casa a su primer hijo y, después del parto, sufrió una "complicación extremadamente rara"

La influencer australiana Stacey Hatfield, conocida en las redes sociales por promover un estilo de vida saludable, libre de toxinas y con recetas naturales, ha fallecido a los 30 años de edad, según ha comunicado su marido en las redes sociales. Según ha explicado Nathan Warnecke, a través de la cuenta @naturalspoonfuls, Stacey sufrió una complicación "extremadamente rara" tras dar a luz "con éxito" a su hijo en su propia casa. Llevaban juntos nueve años y en su texto de despedida, ha expresado lo devastado que se siente tras tan dolorosa pérdida, más aún cuando su hijo, Axel, nunca podrá conocer a su madre:

"Con gran pesar les comunico el fallecimiento inesperado de mi hermosa esposa, alma gemela y mejor amiga, Stacey Warnecke (Hatfield). Stacey falleció tras dar a luz con éxito a nuestro primer hijo, Axel, en casa. Trágicamente, poco después, surgió una complicación imprevista y extremadamente rara y falleció tras ser trasladada al hospital. El personal del hospital fue increíble e hizo todo lo posible por ayudarla, pero, a pesar de sus esfuerzos, no se pudo hacer nada", dice el marido en su triste publicación.

Su marido afronta ahora la paternidad en solitario

"Conocí a Stacey - continúa- durante nueve maravillosos años, era la luz de mi vida y la razón por la que me levantaba cada mañana. No hay palabras para expresar lo devastador que es esto para mí y para todos los que la conocían y la querían. Era mi faro en la tormenta y el mundo es menos brillante sin ella. Como su marido, no podría haber pedido una compañera mejor. Stacey era una hija del universo, a quien le encantaba por encima de todo llevar una vida sencilla y sin estrés. Se sentía como en casa en la naturaleza, rodeada de árboles y con la arena bajo sus pies", dijo, atisbando el motivo por el que la influencer se decidió a parir en su casa.

Ahora, Nathan se enfrenta a la dura tarea de criar a su hijo en solitario mientras atraviesa el duelo por la pérdida de su mujer. Para ayudarle - y ya que esta pareja jamás había pedido ayuda económica toda su vida - una amiga de la influencer ha compartido un Gofoundme con la intención de que la manutención del pequeño Axel esté cubierta durante sus largos años de vida y de que su padre tenga tiempo (remunerado) para sanar su herida:

"Nathan era el pilar de Stacey. Ahora está navegando por la vida como padre soltero de Axel, su precioso bebé, que lleva la chispa de Stacey. Axel está rodeado de amor, y queremos asegurarnos de que Nathan tenga el tiempo, el espacio y el apoyo necesarios para llorar su pérdida, sanar y criar a su hijo con el cuidado con el que Stacey soñaba. Stacey y Nathan llevaban una vida tranquila y llena de amor. Él está asumiendo la paternidad con una fuerza y una elegancia inimaginables. Ahora mismo tiene mucho entre manos, y si puedes apoyarle a través de esta campaña de GoFundMe, creada por su tío, significaría mucho para él", dice el texto de la página donde ya se han recaudado más de 26.000 dólares.