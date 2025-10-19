Penélope Cruz ha sido una de las galardonada en los Premios Academy Museum Gala donde los estilismos de las estrellas han llamado la atención

Los 'looks' de la boda de Alberto Herrera y Blanca Llandres

Compartir







Los AngelesLa ciudad de Los Angeles ha celebrado durante la noche de este sábado 18 de octubre uno de los eventos más aclamados del año, la quinta edición de la Academy Museum Gala.

A pesar de llevar solo cinco ediciones, el evento ya se ha consolidado como uno de los hitos de la temporada cinematográfica de Hollywood. Su objetivo es reunir a las grandes estrellas del panorama cultural y recaudar fondos para el Academy Museum of Motion Pictures (AMPAS) y sus programas de exposiciones, educación y cultura cinematográfica.

PUEDE INTERESARTE Margot Robbie reaparece con un vestido de transparencias

Las curiosidades de la quinta entrega de los Academy Museum Gala

Este año, entre los invitados han destacado personajes del mundo del cine, de la música y de la moda. Entre ellos, destacaban rostros tan conocidos y respetados como el de Kate Hudson, Jacob Elordi, Adrien Brody, Selena Gomez o Kim Kardashian. Además, sobre la alfombra roja también ha habido representación española de la mano de Penélope Cruz, que fue galardonada con uno de los premios de la noche.

La gala nació con la intención de mezclar el glamour hollywoodense y la filantropía cultural. Las estrellas del cine, los cantantes, los diseñadores, productores y modelos se reúnen en Los Angeles para honrar a personalidades destacadas de la industria del cine y de la cultura.

PUEDE INTERESARTE Pedro Pascal cautiva la alfombra roja del Festival de Cannes

En esta edición los galardonados fueron: Bruce Springsteen con el Legacy Award, la actriz española Penélope Cruz con el Icon Award, el cineasta Walter Salles con el Luminary Award y la estrella emergente Bowen Yang con el Vantage Award.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La gala conecta tres mundos: el del cine. el de la filantropía cultural y el de la moda. Por eso, las estrellas de la ncohe que deslumbraron sobre la alfombra roja fueron Bruce Springsteen, Penélope Cruz y Kim Kardashian que dejó a todos los asistentes con la boca abierta al escoger un estilismo de color nude que iba acompañado de una especie de capucha o velo con el que cubría todo su rostro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los looks de los invitados a la Academy Museum Gala