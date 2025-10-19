Logo de telecincotelecinco
Los detalles de la Academy Museum Gala: el premio de Penélope Cruz, los estilismos de los invitados y el impactante look de Kim Kardashian

Penélope Cruz y Kim Kardashian en la Academy Museum Gala
Los detalles de la Academy Museum GalaCordon Press
Los AngelesLa ciudad de Los Angeles ha celebrado durante la noche de este sábado 18 de octubre uno de los eventos más aclamados del año, la quinta edición de la Academy Museum Gala.

A pesar de llevar solo cinco ediciones, el evento ya se ha consolidado como uno de los hitos de la temporada cinematográfica de Hollywood. Su objetivo es reunir a las grandes estrellas del panorama cultural y recaudar fondos para el Academy Museum of Motion Pictures (AMPAS) y sus programas de exposiciones, educación y cultura cinematográfica. 

Las curiosidades de la quinta entrega de los Academy Museum Gala

Este año, entre los invitados han destacado personajes del mundo del cine, de la música y de la moda. Entre ellos, destacaban rostros tan conocidos y respetados como el de Kate Hudson, Jacob Elordi, Adrien Brody, Selena Gomez o Kim Kardashian. Además, sobre la alfombra roja también ha habido representación española de la mano de Penélope Cruz, que fue galardonada con uno de los premios de la noche.

La gala nació con la intención de mezclar el glamour hollywoodense y la filantropía cultural. Las estrellas del cine, los cantantes, los diseñadores, productores y modelos se reúnen en Los Angeles para honrar a personalidades destacadas de la industria del cine y de la cultura.

En esta edición los galardonados fueron: Bruce Springsteen con el Legacy Award, la actriz española Penélope Cruz con el Icon Award, el cineasta Walter Salles con el Luminary Award y la estrella emergente Bowen Yang con el Vantage Award. 

La gala conecta tres mundos: el del cine. el de la filantropía cultural y el de la moda. Por eso, las estrellas de la ncohe que deslumbraron sobre la alfombra roja fueron Bruce Springsteen, Penélope Cruz y Kim Kardashian que dejó a todos los asistentes con la boca abierta al escoger un estilismo de color nude que iba acompañado de una especie de capucha o velo con el que cubría todo su rostro.

Los looks de los invitados a la Academy Museum Gala

Patty Scialfa y Bruce Springsteen en los Academy Museum Gala
Patty Scialfa y Bruce Springsteen en los Academy Museum GalaCordon Press
Kate Hudson en la Academy Museum Gala
Kate Hudson en la Academy Museum GalaCordon Press
Penélope Cruz en la Academy Museum Gala
Penélope Cruz en la Academy Museum GalaCordon Press
Kaia Gerber en la Academy Museum Gala
Kaia Gerber en la Academy Museum GalaCordon Press
Dwayne Johnson en la Academy Museum Gala
Dwayne Johnson en la Academy Museum GalaCordon Press
Charli XCX en la Academy Museum Gala
Charli XCX en la Academy Museum GalaCordon Press
Zoe Saldaña en la Academy Museum Gala
Zoe Saldaña en la Academy Museum GalaCordon Press
Kim Kardashian en la Academy Museum Gala
Kim Kardashian en la Academy Museum GalaCordon Press
Elle Fanning en la Academy Museum Gala
Elle Fanning en la Academy Museum GalaCordon Press
Olivia Rodrigo en la Academy Museum Gala
Olivia Rodrigo en la Academy Museum GalaCordon Press
Selena Gomez en la Academy Museum Gala
Selena Gomez en la Academy Museum GalaCordon Press
Sydney Sweeney en la Academy Museum Gala
Sydney Sweeney en la Academy Museum GalaCordon Press
Adrien Brody en la Academy Museum Gala
Adrien Brody en la Academy Museum GalaCordon Press
Jenna Ortega en la Academy Museum Gala
Jenna Ortega en la Academy Museum GalaCordon Press
Lucy Liu en la Academy Museum Gala
Lucy Liu en la Academy Museum GalaCordon Press
Demi Moore en la Academy Museum Gala
Demi Moore en la Academy Museum GalaCordon Press
Jacob Elordi en la Academy Museum Gala
Jacob Elordi en la Academy Museum GalaCordon Press
Jeremy Allen White en la Academy Museum Gala
Jeremy Allen White en la Academy Museum GalaCordon Press
Hailey Bieber en la Academy Museum Gala
Hailey Bieber en la Academy Museum GalaCordon Press
Kendall Jenner en la Academy Museum Gala
Kendall Jenner en la Academy Museum GalaCordon Press
Kendall Jenner y Hailey Bieber en la Academy Museum Gala
Kendall Jenner y Hailey Bieber en la Academy Museum GalaCordon Press
Zoe Kravitz en la Academy Museum Gala
Zoe Kravitz en la Academy Museum GalaCordon Press
