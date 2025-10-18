El indie folclórico de Guitarricadelafuente cierra gira por España con un derroche de emoción y un Movistar abarrotado

Rosalía da detalles de su nuevo disco y de su vida sentimental

Compartir







El artista valenciano Álvaro Lafuente Calvo, conocido como Guitarricadelafuente, ha cerrado este viernes por la noche en Madrid su gira por España con un concierto en el que ha vuelto a ejercer un derroche de energía y emoción, enloqueciendo con su indie folclórico a un público entregado en un abarrotado Movistar Arena.

Cuando pasaban 20 minutos de las nueve de la noche, el estadio madrileño rugía para recibir al cantautor veinteañero, vestido con una chaqueta y unos pantalones de cuero, pero con el torso desnudo.

PUEDE INTERESARTE La Oreja de Van Gogh anuncia gira de conciertos con Amaia Montero

El impecable concierto de Guitarricadelafuente

La música sonaba y se adivinaban los acordes de la imprescindible 'Full time papi', uno de los mayores éxitos de su último disco, empezando así el concierto, para ir creando poco a poco un ambiente de euforia que llegaría a su punto álgido en torno a la última mitad del 'show'.

"Muchas gracias, os quiero muchísimo", gritaba, para luego, conforme transcurría el concierto; repetir este profundo agradecimiento varias veces enfatizando el cariño que le profesaba al público y lo impresionado y "disociado" que se encontraba.

Durante casi una hora y media, el creador de 'Guantanamera', uno de sus mayores éxitos sin el que no se entiende su trayectoria musical y que ya acumula más de 80 millones de reproducciones en Spotify, presentó su segundo álbum 'Spanish Leather' -en el que pretende reapropiarse de los estereotipos españoles- en el estadio madrileño, que le devolvía su energía imparable coreando y gritando a pleno pulmón todas las canciones.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

De su segundo trabajo de estudio que estrenó en mayo, justo dos días antes de empezar la gira en Bilbao, en el que une el indie y el folclore acumulando una tonelada de melodías brillantes, el artista interpretó algunas canciones como la melancólica pero a la vez reconfortante 'Babieca ', o las tan celebradas 'Futuros amantes', 'Poses' o 'Pipe dream'-tema luego remezclado con la colaboración del cantante australiano Troye Sivan-.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

También regaló a sus fans el íntimo directo de 'Conticinio', una de sus primeras canciones, y que sus seguidores cantaban como si fuese un tema eterno.

Los ritmos llenos de sensibilidad, que en ocasiones recuerdan a poesía recitada y que lo erigen como uno de los mejores cantautores del panorama musical español en la actualidad, no fueron impedimento para que el Movistar Arena colgara el cartel de todo vendido desde poco después de que las entradas saliesen a la venta.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Penélope Cruz, la sorpresa de la noche

Uno de los grandes momentos de la noche se produjo cuando en las pantallas del Movistar Arena aparecía nada más y nada menos que Penélope Cruz. Recreando un FaceTime con el artista, la actriz posaba junto a su perro en brazos y reclamaba el orgullo de Madrid, su ciudad natal.

"Mucho tu culo en la Barceloneta es folclore, ¿pero Madrid qué?", se quejaba. Además, la actriz de Alcobendas lanzaba un guiño a la concentración de turistas que abarrotan las calles de la capital asegurando que "muchos se están olvidando de las porras y se dice que solo comen tostadas con aguacate y salmón".

Un momento que causó gran revolución entre el público del Movistar Arena que aplaudía la aparición de Penélope Cruz en este show.

Rosalía, Los Javis y Miguel Bernardeau, entre los invitados al concierto

Así, el artista cierra en la capital esta gira por España de la misma manera que la empezó en Bilbao hace ya cinco meses, agotando todos los tickets.

En este momento, el cantante, acompañado en este concierto por rostros conocidos -como Los Javis o Miguel Bernardeau- y su familia, ha querido rendir homenaje a su pueblo, Cuevas de Cañart (Teruel), reivindicando sus raíces aragonesas, donde se inspiró para su música y con las que su conexión es "fundamental".

A la que también se pudo ver entre el público fue a Rosalía. La cantante barcelonesa estuvo siguiendo atentamente el concierto desde uno de los palcos del Movistar Arena.

Rosalía quiso compartir el momento a través de sus redes sociales donde publicó dos historias. En la primera se podía ver al artista cantando sobre el escenario madrileño y, en la segunda, compartió el momentazo de la noche en el que Penélope Cruz participaba a través de un vídeo emitido en las pantallas del gran recinto.

El broche final del concierto de Guitarricadelafuente

Tras repasar gran parte de su discografía, Guitarricadelafuente cantó 'Quién teme a la máquina?', a la que añadió algunos versos homenajeando a los madrileños y a los "madrileños de provincia". En ese momento, las cerca de 20.000 personas que llenaban el Movistar Arena empezaban a dejarse llevar por el ritmo que condensaba la euforia y que marcaba el cantante.

Y de pronto surgió su mayor éxito y que lo catapultó a la fama, 'Guantanamera', para alcanzar el clímax del espectáculo. Así, decenas de miles de personas siguieron coreando y bailando de lado a lado estos acordes a veces sensuales y con reminiscencias de rumba y flamenco, la mayoría jóvenes.

Estos mismos jóvenes cerraban la actuación del veinteañero de Benicàssim coreando a gritos la impresionante 'Tramuntana' en un concierto que será difícil de olvidar para muchos y que da paso a la gira internacional que empezará dentro de apenas un mes para luego hacer una última parada en su ciudad natal, en el festival Sansan, como colofón final a cerca de un año rodando por los escenarios de casi diez países.