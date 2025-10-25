Carlos Otero 25 OCT 2025 - 11:00h.

El barcelonés confía en ganar y tener la oportunidad de representar a España en certámenes internacionales

Pol Badía aclara qué relación tuvo realmente con el Maestro Joao y cuál es su orientación sexual

Compartir







La gran final del certamen Míster RBN España, que se celebra en Salou cuenta con alguien muy familiar para el espectador. Entre los 47 candidatos que compiten por el título de hombre más guapo del país, destaca un nombre: Pol Badía. El exconcursante de 'Gran Hermano 17' y de la séptima edición VIP del formato vive esta experiencia con gran ilusión.

El barcelonés, de 31 años, llega a la final del concurso de belleza muy orgulloso de representar a su provincia. También lo hace con los nervios propios del momento, ya que sus expectativas van más allá de ganar: quiere "vivir la experiencia al máximo". "Puedes ser la persona más guapa del mundo, pero si no tienes actitud, no sirve de nada", comenta sobre sus posibilidades de triunfo.

En su vídeo de presentación para el certamen, Pol explica: "No solo quiero competir, también quiero dejar huella representando a un hombre que suma, conecta e impacta".

De cara a una posible victoria y la oportunidad de representar a España en el certamen internacional, asegura que le gustaría destacar varios aspectos de nuestra cultura: "Uno de los más relevantes es nuestra diversidad cultural, es decir, nuestras tradiciones, costumbres y gastronomía".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Alejado de los conflictos políticos de la región que representa en el certamen nacional subraya que su objetivo "sería mostrar una España diversa y solidaria en todo su esplendor".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Trabaja en un gimnasio de Barcelona y tiene novia

Alejado de los realities y los platós desde hace tiempo, Pol se ha volcado en el mundo del deporte. Además de trabajar como monitor y entrenador personal en un gimnasio de la Ciudad Condal, es una figura destacada en el mundo de la lucha libre. Ha sido campeón en las tres empresas más importantes de este deporte en España y ha sido reconocido como el mejor luchador nacional. "Soy el luchador más conocido y uno de los mejores dentro del panorama nacional", afirma con orgullo.

En el plano personal, Pol mantiene su vida sentimental alejada de las redes sociales. Aunque suele aparecer solo en sus publicaciones de Instagram y TikTok, se sabe que desde hace tiempo su corazón está ocupado por una joven llamada Beatriz.

Ella es maestra y psicopedagoga con plaza en la Administración Pública. "¡Empieza la aventura! Qué bonito ha sido acompañarte en el camino. Ahora disfruta... ¡y a por todas!", le escribió en redes sociales.

Sus polémicas relaciones con Benita y Adara

Durante su participación en la decimoséptima edición de 'Gran Hermano', Pol conoció a Adara Molinero, con quien inició una relación sentimental dentro de la casa de Guadalix. Fue un noviazgo complicado, ya que la cercanía del catalán con Miguel Vilas provocaba enormes celos en Adara, quien actualmente participa en 'Supervivientes All Stars'.

Tras romper con Adara, Pol comenzó a compartir fotos con el Maestro Joao. La relación con el vidente —que actualmente responde al nombre de Benita— fue considerada por muchos como un montaje, algo que él se apresuró a desmentir.

"Es con lo que nos han atacado desde el primer día y con lo que han intentado hacernos daño. No fue un montaje, pero hay muchos tipos de relaciones, y siempre la recordaré con cariño por todo lo que significó para mí en su momento", declaró. "La gente no lo entendió bien, pero desde el primer día conté la realidad: Joao apareció en un momento difícil de mi vida y me ayudó en muchas facetas", recordó. Adara, Pol y la propia Benita cuando coincidieron en 'GH VIP 7'.

Tal como recogió Outdoor en su momento, Benita y Pol mantienen una buena relación y es habitual que se den 'likes' en sus respectivas redes sociales. "A día de hoy sigue siendo una amistad, y está ahí cuando quiera para pedirle un consejo", resalta. Muy distinta es su relación con Adara, que lo atacó en redes sociales a verlo en los castings de la próxima edición de 'GH'. "No sabía que ahora llevan bufones a los castings", escribió la hija de Elena Rodríguez en su cuenta de 'X'.