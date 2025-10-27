Alberto Rosa 27 OCT 2025 - 17:56h.

Cabadas, con más de 300.000 seguidores en Instagram, ha muerto a los 41 años de edad

Muere el influencer sevillano JuanJyoza tras dos años de lucha contra el cáncer: acababa de casarse en el hospital

La camionera e influencer Oti Cabadas, conocida por sus publicaciones sobre el mundo del transporte en redes sociales, ha fallecido este lunes a los 41 años. La noticia la ha confirmado la Confederación Española de Transporte de Mercancías en sus redes sociales.

“Hoy es un día muy triste. Todavía nos cuesta creer que Oti Cabadas nos haya dejado”, comienza diciendo el post. “Oti fue un ejemplo para todos nosotros, no solo por la alegría que transmitía con su mirada, sino por la pasión con la que vivió su profesión y la forma en que inspiró a quienes la rodeaban”, continúa.

En su comunicado, la Confederación aplaude el papel de Oti para abrir la profesión a más mujeres. “Abrió caminos a muchas mujeres en el sector del transporte, demostrando que este mundo no es solo para hombres, y lo hizo mostrando su día a día a través de las redes sociales, compartiendo su energía y su entusiasmo con todos”, señalan.

“Nos contagiaba su optimismo, nos animaba con sus “viernes de morrete rojo” y nos enseñó una lección imprescindible: hay que luchar por lo que amas y seguir siempre tu propio camino. Vuela alto, Oti. Siempre te recordaremos con cariño y gratitud por todo lo que nos dejaste”, concluyen.

Cabadas, con más de 300.000 seguidores, participó este fin de semana en todas las actividades de Quedada de Camiones Clásicos y Americanos de Alcañiz y el domingo publicó varias fotografías en sus historias de Instagram en el Motorland de Aragón. La muerte de Oti ha conmocionado a todos sus seguidores.