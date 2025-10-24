Alberto Rosa 24 OCT 2025 - 22:22h.

El influencer gastronómico Juan Gyoza falleció este jueves 23 de octubre tras casi dos años de lucha contra el cáncer de colon

El influencer sevillano Juan Jyoza se casa en el hospital: "Tengo cáncer de colon y me quedan pocos días de vida"

El influencer gastronómico Juan Gyoza falleció este jueves 23 de octubre tras casi dos años de lucha contra el cáncer de colon que padecía. Así lo ha comunicado su familia en redes sociales, horas después de que se hiciera noticia que el joven sevillano se había casado en el hospital.

“El pasado 23 de octubre Juanjo, o como le conocéis por aquí, Juanjyoza, nos dejó tras haber luchado casi 2 años contra la terrible enfermedad que es el cáncer. Durante todo este tiempo, y siendo consciente de ello, no paró de crear y subir contenido, incluso en los momentos más difíciles”, comienza el comunicado publicado por la familia en el perfil del influencer.

“Todo vuestro cariño y apoyo han significado una enorme ayuda para sobrellevar sus últimos días. “Los miles de comentarios recibidos en todas sus redes, demuestran que se ha convertido en toda una inspiración para todos nosotros. No os olvidéis de vivir”, concluye el comunicado.

La publicación se ha llenado rápidamente de comentarios y muestras de pésame hacia familiares y allegados. "Lo tenía en la cabeza desde ayer… un abrazo muy grande a la familia y amigos. Lo encontré cuando se estaba yendo. Muy injusto es todo esto. Un abrazo enorme", escribe un usuario. "Gracias por todo, Juan. No nos olvidaremos de vivir y de luchar por nuestros sueños. Descansa en paz. Un abrazo y beso enorme para todos sus seres queridos", escribe otra.

Fue el propio Juan quien comunicó a sus seguidores que padecía cáncer de colon en estadio 4 y que los médicos le han dicho que le quedan "días, semanas o un mes de vida", a lo sumo. Por ello, ha decido poner punto y final a su contenido - después de haber logrado casi 75.000 suscriptores en un tiempo récord - explicando exactamente cómo ha sido la progresión de su enfermedad y dejando un triste mensaje de despedida.

"Voy a poner punto y final a mi canal, un proyecto que empezó porque a mí me flipa la comida y, sobre todo, probar cosas nuevas. Pero, justo cuando lo lancé, empecé a encontrarme mal. Me hicieron un TAC para ver si tenía algún tipo de tumor y, efectivamente, me detectaron cáncer de colon en estadio 4 con metástasis en el peritoneo. Empecé la quimio y me centré a tope en el contenido de mis redes para no darle tantas vueltas a la enfermedad y lo cierto es que noté una gran mejoría", comienza a decir en su último vídeo.

"Todo ha ido a peor y estoy muy mal"

"Pero, en la pasada Navidad - continúa - tuvieron que operarme de urgencia porque tenía una perforación intestinal y, a partir de ahí, todo ha ido a peor. Me dieron más quimioterapia y, ahora, estoy con inmunoterapia pero, realmente, estoy muy mal. Me han dicho que puedo durar días, semanas o un mes, no tengo más predicción de futuro", ha confesado, sin poder evitar la emoción de sus propias palabras.

Después, le ha dado un sabio consejo a todos sus seguidores: "A mí ya no me queda tiempo, pero tú que lo tienes, aprovéchalo para hacer cosas. No te obsesiones con números, hazlo porque te gusta. Yo pensaba que iba a llegar a más pero, bueno, gracias por el apoyo, gracias por estar ahí. Siempre quedarán mis vídeos. No os olvidéis de vivir. Nos vemos en otra", dijo Juan José.

"Me caso con el amor de mi vida"

Días después, el influencer publicó otro vídeo en sus redes donde enseñaba cómo había sido su boda con su novia, María, con quien se casó en el hospital. Fue una ceremonia civil, "habida cuenta de la especial situación" en la que se encontraban los novios, que estuvieron acompañados por sus testigos y seres queridos. Tanto él, Juan José Menéndez Recio, como ella, María Seoane, llevaban dos ramos de rosas y no pudieron evitar las lágrimas durante la breve ceremonia. Pronunciado su consentimiento e intercambiados los anillos, el notario les declaró marido y mujer y ambos se fundieron en un emotivo abrazo.

Al terminar el acto, la cámara mostró a todos los amigos que habían acudido a la habitación del hospital para acompañar al influencer en un día tan importante. "Esta ha sido mi boda. Ya lo celebraremos en Las Vegas", decía Juan José, sin perder su buen humor. En los comentarios, todos sus fans han aplaudido esta iniciativa, por cumplir el sueño que tenía de casarse.