Juanjyoza, conocido en las redes sociales por sus reseñas gastronómicas, logró tener una comunidad de más de 79.000 suscriptores

El influencer sevillano Juan Jyoza se casa en el hospital: "Tengo cáncer de colon y me quedan pocos días de vida"

La muerte de Juan José Menéndez Recio, conocido en las redes sociales como Juanjyoza, ha conmocionado a miles de personas. El influencer ha fallecido con 29 años, casi dos después de que le diagnosticasen cáncer de colon en estadio 4 con metástasis en el peritoneo. Días antes, el sevillano quiso dejar un último mensaje a sus seguidores en un vídeo que no ha tardado en hacerse viral.

Juanjyoza, conocido en las redes sociales por sus reseñas gastronómicas, logró tener una comunidad de más de 79.000 suscriptores en Youtube. En un comunicado publicado tanto en esta red social como en Instagram, han destacado que durante los casi dos años que luchó contra el cáncer "no paró de crear y subir contenido, incluso en los momentos más difíciles" para sus seguidores, cuyo "cariño y apoyo" significó "una enorme ayuda para sobrellevar sus últimos días".

"Los miles de comentarios recibidos en todas sus redes, demuestran que se ha convertido en toda una inspiración para todos nosotros", reza el comunicado que confirma el fallecimiento de Juanjyoza, una noticia que ha conmocionado a su comunidad, donde los comentarios no cesan para hacer llegar el cariño a sus familiares y allegados en estos duros momentos.

Juanjyoza y su éxito con el canal

Antes de fallecer, Juanjyoza, que atrajo a tantos por perseverar en aquello que le apasionaba, quiso grabar un vídeo desde el hospital para poner “un punto final en el canal”, uno con una “recopilación de todo lo que ha pasado durante este tiempo”, porque “os lo debía y tenía que hacerlo”, comienza diciendo.

En el vídeo, que ya supera el millón de visualizaciones, el influencer relata sus inicios con el canal, explicando que la idea surgió porque “me flipa la comida y me flipa conocer tipos de gastronomía. Siempre que viajaba con mis amigos probaba cosas nuevas” y, una vez lanzado, se “curraba los vídeos desde el primero” sin importar los suscriptores que tuviese.

Juanjyoza explica en este vídeo que cuando el Xokas sacó Knoweats, una empresa de alimentación a domicilio, “tuve un pico de seguidores, de suscriptores”. En ese entonces, coincidió que se estaba haciendo pruebas, concretamente, un TAC para determinar qué tenía. Y “se cumplió la predicción, tenía un cáncer. Bueno, tengo un cáncer de colon, etapa 4, con metástasis en el peritoneo. Que es lo que se confirmó, que para mi edad era muy raro, y por eso tuve tantas pruebas”, cuenta.

Precisamente, este momento de éxito en su canal, dice, le sirvió para centrarse en ello y no estar “dándole vueltas” a la enfermedad. Recuerda que, el día que le confirmaron el diagnóstico, “estaba destrozado” y fue a un bar de Sevilla con sus amigos y fue la primera vez que un camarero le reconoció y le paró. En ese momento, “es cuando dije: ‘Esto está funcionando, está guay. Por lo menos tengo mi mente en algo centrado, en recuperarme, pero tengo algo. No estoy en mi casa dándole vueltas a todo’. Entonces, a full con el canal”.

A partir de ese momento, con la quimio, “empecé a encontrarme bien dentro de lo que tenía”, “podía hacer cositas”. De hecho, celebra que pudo ir a Madrid cuando Nil Ojeda sacó las tartas de MilfShakes, que diréis “vaya flipado, el tío va a Madrid como el que va normal, tampoco es una cosa… Pero claro, en mi cabeza era lo que yo me había forzado todo este tiempo: todo este esfuerzo, para poder ir solo, aguantar la cola, grabar el vídeo, editarlo… Aunque no lo hubiese hecho mucha gente, era como una meta”.

Todo fue “bien” hasta Navidad, cuando “tuvieron que operarme de urgencia”, porque “tenía una perforación intestinal”. El joven aprovechó este revés, incluso, para grabar otro de sus vídeos de “24 horas comiendo en un hospital”. “Pude sacar tiempo para grabar el vídeo y editarlo, y no estar dándole vueltas a otras cosas. Conseguí subir el vídeo también, que eso fue como otro ‘check’, como decir: ‘Ah, lo puedo hacer’”.

Desde entonces, su estado de salud empeoró. “Me pusieron otros tratamientos de quimio, he pasado por dos, ahora mismo estoy en inmunoterapia… pero estoy muy mal. Nivel de que me han dicho que, no sé, si duraré un día, una semana, un mes… o algo así. No tengo otra predicción de futuro”, lamenta en el vídeo el influencer antes de mandar un contundente mensaje.

El motivador mensaje del influencer

“Este vídeo simplemente es para que… muchas veces estás en el sofá, tío, y lo que no tienes son ganas. Y las ganas son tonterías, porque hay gente… No estoy diciendo que un problema sea mayor que otro, pero bueno, yo ya es que no tengo tiempo. Ese es el problema. Si tienes tiempo, puedes hacer cosas, tío. Entonces, invierte tu tiempo y céntrate en algo que te guste. Y no te obsesiones con los números, no te obsesiones con visitas. Simplemente hazlo porque te gusta y todo llega”, asegura, detallando algunos de los logros que ha ido consiguiendo en su trayectoria como creador de contenido.

“Siempre he tenido cositas, siempre he ido poco a poco. Y yo pensaba que no iba a llegar a más, pero bueno… estamos en esta”, dice visiblemente emocionado.

Por último, el joven agradece el apoyo que ha tenido y recuerda que sus vídeos van a estar siempre: “Solo quería deciros que gracias por el apoyo, gracias por estar ahí. Ha estado guay. Eso quedará ahí, en el infinito en Internet. Siempre estarán mis vídeos; podéis verlos siempre y acordaros. Y ver el vídeo cuando necesitéis motivación porque yo creo que os servirá para poder avanzar en muchos proyectos que tengáis. Así que no olvidéis vivir. Nos vemos en otra”.