La religión está de moda. Así lo dicen los datos y hasta el mundo del marketing y la publicidad. Ya no hablamos de la sor Rosalía con su nuevo disco sino de los influencers que hablan de Dios a sus seguidores y acaban cambiando la moda y las redes por el seminario. Es el caso de Pablo Garna. También ocurre con la música y las películas que utilizan la estética religiosa como un reclamo.

Su anuncio pareció más la ‘anunciación’. Pero lo de Rosalía no se queda en la imagen de monja o en el rosario, ya que el misticismo se puede apreciar en su discurso. Como buena artista hay quien dice que se adelanta a las modas y aprovecha las oportunidades.

La catolicidad confesa entre menores de 35 años ha pasado del 34% al 41%

La película 'Los domingos' encontró en las redes muchos espejos en los que mirarse. Se trata de una realidad que está acompañada con los datos del CIS. La catolicidad confesa entre menores de 35 años ha pasado del 34% al 41% en los dos últimos años.

Y no solo en España, sino también en Francia, donde han crecido los bautismos de adultos. En Estados Unidos está el vicepresidente, J.D Vance, quien presume de ser católico converso. Con la cabeza bien alta y la cruz en la frente, el secretario de Estado, Marco Rubio, exhibe sus creencias. Porque esta fe ha calado con fuerza.