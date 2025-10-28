Claudia Barraso 28 OCT 2025 - 18:38h.

Frankie Muniz explica por qué rompió su amistad con Hilary Duff tras el rodaje de la famosa película estadounidense ‘Agente Cody Banks’

El cambio de vida de Frankie Muniz, protagonista de 'Malcolm', tras sufrir nueve conmociones cerebrales

Frankie Muniz ha hablado sobre su relación con Hilary Duff, otra de las protagonistas de la famosa película estadounidense ‘Agente Cody Banks’, cuyo estreno fue en 2003. El actor, de 39 años, ha revelado algunos detalles sobre su infancia en uno de los episodios de ‘The Joe Vulpis Podcast’.

Sobre la actriz Hilary Duff, que a parte saltar a la fama en la década de los 2000 cuando apenas era una niña, ha dicho que, en aquel entonces, su amistad era muy cercana. “Fue probablemente una de mis primeras amigas cuando me mudé a Los Ángeles para filmar ‘Malcom in The Middle’”. Explicó, además, que muchos de los niños que fueron pequeñas estrellas de Hollywood, solían vivir en un complejo de apartamentos en Burbank, situado en California. Allí es donde se conocieron. “Nos hicimos muy, muy buenos amigos. Tuvimos una gran relación durante mucho tiempo”.

Entonces, recordando aquella gran amistad de la que ahora no hay mucho rastro, contó una anécdota privada hasta entonces. “No sé si quiero contarlo, ha pasado mucho tiempo”, dijo tímidamente en un primer lugar. Esta historia tenía que ver con la madre de la actriz, con la que tuvo varios desacuerdos. Hilary era genial, teníamos una relación increíble, pero su madre era súper intensa”. Afirmó que su madre, Susan y su hija no tenían nada que ver, lo que deja entender que, la buena relación que tenía con ella era muy diferente a la que tenía con su madre.

La anécdota nunca contada de la madre de Hilary Duff

El actor y piloto contó en el podcast que no tenía ningún problema con su compañera y amiga, pero que las múltiples intervenciones de su madre en la vida profesional de su hija, eligiendo cada uno de los proyectos y decidiendo demasiadas cosas de ella, influía en la amistad entre ambos. “Y si te dijera que nunca he hablado con Hilary desde el último día de filmación… No hemos vuelto a intercambiar una palabra desde entonces. Así que la verdad de todo es esta. Nadie sabía nada de mi historia con Hilary Duff hasta ahora”.

¿Podría cambiar esta situación entre los dos amigos después de más de 20 años? Muniz reconoció que le gustaría poder recuperar el contacto con ella. “Me encantaría ponerme al día con ella. Me gustaría incluso de hablar del rodaje de ‘Cody Banks’, porque estoy seguro de que ella no sabe nada de lo que sucedió”. Ese asunto pendiente al que hace alusión, son las complicadas horas de rodaje que tuvo que pasar el actor por culpa de la madre de la cantante y actual compositora.

Dijo que ellos eran “profesionales” pero que había cierta “incomodidad” porque había una “serie de elementos” que hacían entorpecer el trabajo, pero que el principal problema era su madre. “Lamento no haber seguido siendo amigo de ella porque tuvimos una gran amistad durante mucho tiempo, y su madre… Me cabreó”. El niño que un día parecía tan inocente y no poder enterarse de lo que conllevaba su trabajo, en realidad se enteraba de todo, más de lo que pensábamos.