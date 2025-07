La actriz y cantante fue una 'chica Disney' y ahora vive en familia con sus hijos

Despiden a Hilary Duff por estar embarazada

Hilary Duff compagina su vida familiar con el ascenso al estrellato que le proporcionó Disney y ella supo mantener. En 2019 se casó con el músico y productor Matthew Coma y trajeron al mundo a tres niñas, la última tiene un año, que siguen al primer hijo de ella. En redes sociales Hilary Duff publica sus cosas, sus días felices y ajetreados, homenajes a seres queridos además de recuerdos y aniversarios de sus éxitos en la música o en los rodajes.

En Informativos Telecinco repasamos cómo es la vida lejos de las pantallas de Hilary Duff, la estrella que interpretó a Lizzie McGuire, una serie que logró la máxima popularidad de toda la factoría Disney.

Otra niña prodigio de la factoría Disney

Para Hilary Duff, esa fama mundial podía haber sido su ruina personal al igual que le ha sucedido a múltiples artistas transformados en estrellas siendo todavía unos niños; empujados a convertirse en adultos mucho antes de lo necesario no han atravesado las lógicas etapas de cada edad, han caído en adicciones y a pesar de superar los treinta o los cuarenta años todavía les cuesta llevar una vida normal o se tambalean ante cualquier percance. Hilary Duff también tuvo que pasar por todo ello y llegó a tener problemas con la alimentación y el alcohol. A sus 15 o 16 años, cuando le preguntaban por qué salía con hombres mayores para ella insistía en que su trabajo no le dejaba hacer las mismas cosas que los chicos de su edad y ni siquiera le permitía relacionarse con ellos, de modo que lo único que podía hacer era madurar muy rápido. Tal como se encuentra ahora, madre de familia numerosa, enamorada de su marido Matthew Koma, feliz y pletórica, reconoce que tuvo sus problemas como muchos artistas, sin embargo, se quedaron atrás ya superados.

Nació en 1987 en Houston (Texas, Estados Unidos) y desde muy joven participó en obras de teatro locales y en anuncios publicitarios guiada por su madre. Con 14 años a Hilary Duff la eligió Disney para protagonizar la serie infantil Lizzie McGuire. Antes había acompañado a Angelina Jolie en la película True Woman e hizo el papel principal de la cinta fantástica Casper y la mágica Wendy. La interpretación le llevó a la música y más tarde a componer, a emprender proyectos empresariales e incluso a escribir libros para niños.

A sus 19 años la revista Forbes aseguró que era una de las 20 jóvenes mejor pagadas del mundo porque Duff ya triunfaba en la música -ha grabado cinco álbumes de estudio- y le llovían las ofertas para protagonizar proyectos tanto en la gran pantalla como en televisión.

Una vida familiar con altibajos

Su vida en pareja ahora es estable pero cuando alcanzó tal popularidad siendo demasiado joven los fans, sus detractores o la prensa ponían en duda sus relaciones y opinaban sobre ellas principalmente porque le era imposible mantenerlas en secreto. Su primer novio conocido fue Aaron Carter, hermano de Nick Carter y componentes del famosísimo grupo Backstreet Boys. Sin embargo, el mismo Aaron también empezó a salir con la actriz y cantante Lindsay Lohan para volver con ella más adelante pero no hay que olvidar que tenían entre 13 y 14 años.

El 5 de noviembre de 2022 Aaron Carter falleció y ella se quiso despedir con un post en el que lamentaba que la vida hubiera sido tan dura para él. Según reconoció: “Tenías un encanto absolutamente efervescente. Mi yo adolescente te amaba profundamente”.

Con unos 16 años empezó a salir con el músico Joel Madden, vocalista de la banda norteamericana Good Charlotte, quien colaboraba en la composición de los discos de la joven. No obstante, el cantante la superaba en edad en ocho años, y aunque intentaron mantener la relación en secreto porque ella era menor, constantemente estaban en boca de todos. Además, Joel estaba intentando recuperase de sus adicciones y tampoco era una buena influencia para Hilary.

El primero de sus hijos cumplió 13 años en mayo pasado. Lo tuvo a los 24 años. Su padre es Mike Comrie, exjugador de hockey con el que contrajo matrimonio en 2010 pero se separaron en 2016. Ella reconoció que era demasiado joven para todas esas experiencias. Tras el nacimiento del bebé y la separación de su primer marido la cantante no se encontraba bien. Tenía depresión de modo que decidió darse un tiempo para descansar ya que había estado enlazando un trabajo con un disco o con una gira sin parar. Una vez recuperada cogió las riendas de su carrera con las ideas mucho más claras y poniéndose como objetivo estar con su familia.

El 28 de septiembre próximo cumplirá 38 años y es probable que lo celebre con los suyos en su casa de Los Ángeles, haciendo un hueco entre grabaciones y promociones.

En 2015 lanzó su último disco Breathe In. Breathe Out y después se ha dedicado al cine y a la televisión con papeles en series como Entre fantasmas, Gossip Girl o Dos hombres y medio (10 temporadas), Younger (siete temporadas), Cómo conocí a tu padre (dos temporadas) o los largometrajes Lazos de sangre (2010), She Wants Me (2012) o The Haunting Of Sharon Tate (2019). También cuenta con su propia marca de ropa y perfumes y ha escrito los cuentos My Little Brave Girl y My Little Sweet Boy. Por otro lado, en principio ahora está trabajando en la primera temporada de la Secuela de Lizzie McGuire, un proyecto que se paralizó debido al coronavirus y se ha retomado.