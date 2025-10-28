Claudia Barraso 28 OCT 2025 - 19:47h.

Ibai Llanos reacciona al disfraz de Halloween que unos seguidores hicieron con su cara: "No tengo nada que ver en esto"

El cambio físico de Ibai Llanos es algo que sigue generando mucho revuelo en redes sociales. El youtuber, además de continuar con otros de sus proyectos, sigue adelgazando a una gran velocidad gracias a sus duros entrenamientos a los que se sigue sometiendo tras haber cumplido ya su reto. En redes sociales empezó a ser muy comentado lo excesivamente delgado que le veían, sobre todo la cara, por lo que, a Ibai, le llovieron los memes.

Lejos de molestarse o de crear polémica, hizo un vídeo comentando los que se habían hecho más famosos, entre ellos una fotografía suya como si fuese una especie de extraterrestre o fantasma. Aprovechando que queda a penas unos días para celebrar Halloween, unos seguidores han tenido la gran idea de rescatar este meme para hacer un disfraz apropiado que ha llegado hasta las manos de Ibai y que ha decidido compartir con el resto de sus seguidores en su cuenta de Instagram.

Resulta familiar el uniforme con el que aparece frente a cámaras. Inspirados en las películas de ‘Cazafantasmas’, con la gorra, camiseta y pantalón en negro y la mítica chaqueta que llevan los personajes, protagonistas de estas extrañas misiones, pero con un logo muy distinto y que salta a la vista. Se podría decir incluso que da más miedo que el fantasma original del traje de la película. Con el símbolo de ‘prohibido’ y el meme de ‘Ibai delgado’, el influencer se reía de esta gran idea que tuvieron un grupo de jóvenes en Barcelona.

Las palabras de Ibai sobre el regalo

“Ayer estaba grabando con un chaval que se llama Miguel cuando de repente me dice que me tenía que dar una cosa. Me dice: “Mira te voy a regalar nuestro disfraz de Halloween’. Entonces me da una caja y resulta que en la caja venía esto. Unas camisetas y gorras con ‘Ibai delgado’. Pero es que no solo se han hecho estas dos cosas, sino que también hay una chaqueta de ‘Cazafantasmas’ con el logo de ‘Ibai Delgado’.

"Ósea es una colaboración de ‘Cazafantasmas’ x ‘Ibai Delgado’. ¿Qué tiene de Halloween esto, me lo podéis explicar? Para que lo sepáis, habrá un grupo de chavales en Barcelona que irán con este disfraz. No sé que tipo de miedo da esto, pero no se vende ni está disponible en ningún lado, además yo no tengo nada que ver con esto. En fin, feliz Halloween a todos, pasadlo bien”.

El vídeo ha acumulado en apenas unas horas más de 80 mil ‘likes’ y millones de visualizaciones. Los comentarios que ha recibido son de risa y de muchos interesados en conseguir el disfraz, pero como ya ha explicado el protagonista de esta historia, no está disponible. Es un diseño exclusivo de un grupo de jóvenes que decidieron personalizar el típico disfraz de miembro de la banda de los ‘Cazafantasmas’, aprovechando el meme que le hicieron a Ibai hace un par de meses cuando estaba dedicándose en cuerpo y alma a su gran reto de cambio físico.