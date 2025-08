Claudia Barraso 04 AGO 2025 - 18:48h.

Ibai ha publicado un vídeo en redes sociales donde habla de los memes que han surgido sobre su aspecto físico tras perder 70 kilos

Ibai Llanos vuelve a pronunciarse sobre otras imágenes que están circulando en redes sociales y sobre las que todo el mundo ya ha hecho algún que otro comentario. Hace poco fue su reacción con la cantante De La Rose en la Velada del Año V lo que hizo gracia a muchos usuarios.

Ahora son unos memes los que han hecho que el youtuber publique en su perfil de Instagram un vídeo hablando de las imágenes que han ido circulando, bromeando sobre su cambio físico. A mucha gente le ha sorprendido lo delgado que se ve Ibai cada vez que aparece en un evento o en uno de sus vídeos, por ello han empezado a exagerar ese cambio con memes, algunos de ellos un tanto inquietante.

No es la primera vez que Ibai ha sido utilizado como meme por uno de sus cambios físicos. Cuando subió un vídeo a Instagram donde aparentemente se había afeitado la barba, muchas personas hicieron capturas de esa publicación para compararle con muchos personajes de películas o series. Ahora ha tenido una reacción muy parecida al ver todas las imágenes que se han hecho de él.

“Por favor, los edits del cambio físico tienen que parar ya. ¿Qué es esto? Mi madre me escribe preocupada por WhatsApp: ‘¿Hijo, estás bien?’ ¿Has hecho la dieta Keto o Keta?”’, comenzaba en el vídeo diciendo. En el otro vídeo también admitió que su madre se había preocupado por su aspecto cuando vio imágenes suyas en redes sociales.

Ibai ha perdido 70 kilos desde que comenzó su reto

El influencer ha ido mostrando su cambio físico en numerosas ocasiones con diferentes publicaciones. Incluso, ha enseñado a través de vídeos sus entrenamientos y dietas para conseguir su objetivo. Una rutina que ha hecho que adelgace desde los 165 kilos hasta los 96: “Empezó con la broma de Ibai adelgazado, ha perdido peso el cambio físico de Ibai, pero hoy en día sigo pesando 96 kilos. Yo tengo todavía mis lorzas y mis tetas. Y cuando veo un donut, empiezo a gritar… Seguiré siendo gordo toda mi vida”.

Además, asegura que se propuso comenzar con este reto por cuestiones de salud, no por estética: “Yo este cambio físico lo hice porque me iba para el otro barrio. No lo hice por ser guapo. Soy feo, coño. ¿Qué le hago? Si quisiera un cambio estético, me operaría la cara y me pondría pelo, pero no lo he hecho ni lo voy a hacer”.