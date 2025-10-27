“La que se ha liado hoy en el Clásico y la que se ha liado en el mundo por lo que dijo Lamine Yamal creo que, en parte, es culpa mía", ha dicho

Lamine Yamal volvió a incendiar las redes con un vídeo horas antes del clásico: "El miedo lo dejé en el parque de Mataró"

Compartir







Ibai Llanos ha querido pronunciarse públicamente tras el tenso Clásico disputado entre Real Madrid y Barça este domingo; un partido que terminó con victoria por 2-1 para los de Xabi Alonso y que acabó en tangana tras el pitido final con varios jugadores del Real Madrid recriminando a Lamine Yamal sus palabras antes de disputar el encuentro, las cuales dieron la vuelta al mundo tras asegurar que el conjunto madridista “roba” y “se quejan”.

Su afirmación, cargada de significado justo al borde del fin de semana y antes del duelo más esperado de LaLiga, se produjo precisamente en una charla con el streamer vasco en un programa de la Kings League, la liga creada por Gerard Piqué en asociación con creadores de contenido y figuras de Internet como Ibai, que en un nuevo vídeo ha explicado que considera que parte de lo ocurrido en el Clásico puede ser culpa suya.

La explicación de Ibai tras la tangana en el Clásico con Lamine Yamal

“La que se ha liado hoy en el Clásico y la que se ha liado en el mundo por lo que dijo Lamine Yamal creo que, en parte, es culpa mía, y os lo voy a explicar”, comienza diciendo Ibai, justo antes de contextualizar rápidamente la situación.

“Lamine Yamal tiene un equipo en la Kings League y yo tengo otro (Porcinos). Nosotros jugábamos este domingo, es decir, hoy, pero coincidía con el Clásico y a mí se me ocurrió la brillante idea de decirle a la liga si podían mover el partido para que Lamine Yamal pudiese venir, porque sé que le gusta la Kings League y creo que sería divertido ver a Lamine chutar un penalti y verme a mí, que soy muy malo, chutar un penalti el mismo día”, explica.

PUEDE INTERESARTE Penélope Cruz y Rosalía disfrutan de El Clásico entre confidencias y charlas: las invitadas más VIP del Santiago Bernabéu

“Resulta que la liga acepta esta petición. Finalmente, es viable disputar este partido el viernes, y además se nos ocurre hacer un programa. La idea del programa era sencilla: hablar de la Kings League, calentarnos un poco Lamine y yo… ‘Mi equipo es mejor’, ‘tu equipo es mejor’, en fin, lo típico… por unas risas, por pasarlo bien”, detalla, dejando claro que “la idea evidentemente no era hablar ni del Madrid ni del Barça”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Fue entonces cuando Lamine Yamal irrumpió con un comentario que dinamitó todo y que se convertiría, a la postre, en el caldo de cultivo de un Clásico al que los madridistas presumiblemente llegaron con un plus de intensidad y motivación extra por lo que dijo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Así lo resume Ibai: “Y, de repente, Lamine, en una comparación con mi equipo, con Porcinos, dice que Porcinos roba igual que el Madrid”.

En el vídeo, acompaña sus palabras del momento exacto en el que se produjo su declaración, que fue cuando le preguntaron a Lamine Yamal si, para él, “Porcinos es igual que el Madrid”, algo a lo que el joven jugador del Fútbol Club Barcelona contestó sin rodeos: “Sí. Roban, se quejan…”

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

De ahí nació todo y de ahí, apunta Ibai, “se lía una espectacular”.

De las palabras de Lamine Yamal señalando al Real Madrid a la derrota del Barça

“El programa termina y parece que no se ha liado tanto. Hay cosas muy virales en redes sociales, gente que insulta, que no insulta, pero hasta ahí todo bien… El problema es que empieza a haber rumores de que estas declaraciones de Lamine Yamal llegan al Real Madrid. Pero esto es lo típico, que tú piensas ‘esto puede ser verdad’ o puede ser mentira’, la prensa, al final…”, cuenta Ibai, explicando como reaccionó al revuelo que se había montado tras la intervención de Yamal en la Kings League.

“Había muchas noticias: ‘Las declaraciones de Lamine llegan al vestuario del Real Madrid’. Y pienso: ¿Esto será verdad? Pero claro, hoy se ha confirmado que al vestuario del Real Madrid le había llegado esto…”, termina por concluir, después de ver cómo el Clásico terminó con una tangana en la que jugadores como Dani Carvajal, Vinicius o Thibaut Courtois se dirigieron a Lamine Yamal haciéndole gestos con las manos que parecían reprocharle ‘hablar mucho’ o retarle a ‘hablar’ ahora, tras caer derrotado por 2-1 en el Bernabéu.

“No hay que ser muy listo (para deducir) que esto de ‘hablas mucho’ es probablemente por lo que paso en el programa de la Kings League… Y lo del programa de la Kings League pasó porque yo tuve la brillante idea de: ‘Oye, en vez de jugar el domingo, que coincide con el Clásico, juguémoslo otro día, que así el partido será más divertido’, afirma Ibai tras lo ocurrido.

“Esta noticia ha llegado a Estados Unidos, Argentina, México, Colombia… A todos los sitios. Fijaos la cantidad de noticias que hay hablando de lo que dijo Lamine Yamal. Yo os lo digo de verdad y os lo prometo y os lo juro por mi padre, que mi única intención era pasarlo bien, un rato divertido y picarnos en la Kings League. Claro, el tema es que, de repente, suelta la frase de ‘el Madrid también roba’… y lo que parece una tontería se ha convertido en que en el Clásico…. ¡ha intervenido la Policía! “, finaliza, antes de cerrar el vídeo en tono de humor con un “yo me voy a dormir, última vez que tengo una idea”.