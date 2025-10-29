El padre del rey Felipe VI lanzará su esperada autobiografía el próximo 12 de noviembre en España, titulada 'Reconciliación'

El consejo del rey emérito Juan Carlos a la princesa Leonor sobre su futuro: "Que tenga seguridad en sí misma"

El lanzamiento de las memorias de Juan Carlos I, tituladas 'Reconciliación', prometen ser uno de los hitos editoriales de la década. La publicación tendrá lugar en Francia el día 5 y en España el 12 de noviembre.

A sus 87 años, el rey emérito plasma en sus páginas los detalles que han marcado su vida, incluyendo su exilio a Abu Dhabi y su incierto futuro.

En uno de los extractos adelantados por el medio francés 'Le Point', diario que también ha entrevistado al padre del rey Felipe, el exmonarca se sincera sobre algo tan solemne y poco tratado como lo que ocurrirá tras su muerte y el protocolo que se activará cuando fallezca.

"Cuando llegue mi hora, llegará. Entonces podrán hacer lo que quieran conmigo. ¿Seré el siguiente? ¿Hay algún plan para mi funeral? No lo sé. Sé que la bóveda de los reyes en El Escorial está llena. Hay espacio para construir otra. ¿Qué decidirá el gobierno? Todo está en sus manos. Es cuestión de presupuesto y voluntad", comienza el que fue durante 39 años jefe de Estado de España.

El abuelo de la princesa Leonor asegura que, de momento, "me parece que no se ha decidido ni organizado nada". "Lo único cierto es el proceso tradicional de colocar el cuerpo en un ataúd, ¡una dura prueba!".

Tal y como explica sobre este procedimiento, "el cuerpo reposa durante 25 años en una habitación llamada 'pudridero', donde el difunto literalmente se pudre. Luego, los monjes del monasterio de El Escorial rompen los huesos del cuerpo, en presencia del jefe de la Casa Real. Estos huesos se colocan en una especie de urna sellada que sale de la bóveda para ser instalada en la necrópolis real. No suena muy atractivo… pero así es esta tradición que se remonta a los Austrias. No sé si podré escaparme de esto, pero no me importa. No me obsesionan esas consideraciones", declara.

Ahora, su deseo sobre los años siguientes es que pueda "tener una jubilación tranquila, reavivar una relación armoniosa con mi hijo y, sobre todo, volver a España, a casa", sentencia. Que Juan Carlos hable de ello por primera vez y desde su propia voz llama especialmente la atención.

Sus memorias

El proceso de escribir unas memorias no es habitual para un jefe de Estado, y menos aún para un rey emérito, lo que por sí sólo convierte su publicación en algo extraordinario.

Según el propio Juan Carlos, su padre manifestaba: "Los reyes no se confiesan. Y menos aún públicamente. Sus secretos quedan ocultos en la penumbra del palacio". Y se pregunta: "¿Por qué voy a desobedecerle ahora? ¿Por qué he cambiado finalmente de opinión? Tengo la sensación de que me roban el relato de mi propia historia".

De esta manera, 'Reconciliación' llega como un intento de contar su historia antes de que otros la escriban por él.

El libro abordará no sólo su papel en la transición española, sino también sus episodios más polémicos, su vida privada y su estancia en Abu Dhabi.

La salud del emérito

Al margen del contenido editorial, el estado físico del emérito vuelve a estar bajo los focos. Durante los últimos años, su salud ha ido deteriorándose: problemas de movilidad, intervenciones quirúrgicas en cadera, rodilla y corazón, y una dependencia en aumento de bastón o silla de ruedas en la intimidad.

Recordemos que el pasado mes de septiembre acudió a una clínica especializada en ortopedia y cirugía robótica en Emiratos Árabes a causa de su deterioro físico.

"A pesar de mis problemas de movilidad que me aquejan y de los numerosos intentos de desacreditarme, desde mi nacimiento no he sido dueño de mi destino", desvela en sus memorias.